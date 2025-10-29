جامعة القناة تختتم بطولة الكليات لألعاب المضرب (صور)

اختتمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، فعاليات بطولة الكليات لألعاب المضرب، والتي ضمت منافسات الطلبة والطالبات في تنس الطاولة وكرة السرعة، وسط أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والروح الرياضية العالية بين المشاركين من مختلف كليات الجامعة.

إقامة فاعليات البطولة برعاية رئيس الجامعة

أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جانب من منافسات البطولة، فيتو

جانب من منافسات البطولة، فيتو

واسفرت منافسات تنس الطاولة للطلاب عن فوز كل من أحمد أشرف قاسم من كلية العلوم بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني إبراهيم خالد إبراهيم من كلية الحاسبات والمعلومات، بينما حصل رياض محمود محمد من كلية الآداب على المركز الثالث، وفي منافسات تنس الطاولة للطالبات، حققت هنا أحمد حسن من كلية الآداب المركز الأول، تلتها شهد محمود محمد من كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثاني، وجاءت بسملة إبراهيم فؤاد من كلية علوم الرياضة في المركز الثالث.

جانب من فاعليات البطولة،فيتو

جانب من فاعليات البطولة،فيتو

منافسات كرة السرعة

أما في منافسات كرة السرعة، فقد جاءت النتائج كالتالي: المركز الأول يُمني محمد أبو شبانة من كلية العلاج الطبيعي، والمركز الثاني سلمي برعي محمد من كلية علوم الرياضة، والمركز الثالث مي خضر إبراهيم من المعهد الفني للتمريض، وذلك في فئة السولو والفردي.

واقيمت البطولة بتنفيذ ومتابعة من محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، الذي حرص على تنظيم الفعاليات وفق أعلى معايير الدقة والانضباط، بما يعزز النشاط الرياضي داخل الجامعة ويشجع الطلاب على ممارسة الرياضة كأحد ركائز بناء الشخصية المتكاملة لطلاب جامعة قناة السويس.

