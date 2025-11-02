رئيس جامعة القناة يتفقد امتحانات الميدتيرم بالكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، سير العملية الامتحانية داخل لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار متابعته المستمرة لمختلف كليات الجامعة وحرصه على انتظام سير العملية التعليمية والامتحانية وفق الضوابط المقررة.

أهمية الالتزام بتطبيق معايير الجودة والشفافية داخل اللجان

وأشار رئيس جامعة القناة خلال الجولة إلى أهمية الالتزام بتطبيق معايير الجودة والشفافية داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات التنظيمية التي تضمن سير الامتحانات في هدوء وانضباط، مشيدًا بجهود إدارة الكلية في توفير الأجواء الملائمة التي تُحفّز الطلاب على الأداء الجيد.

جانب من الامتحانات، فيتو

انطلاق امتحانات الميدتيرم بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الميدتيرم بالكلية بمشاركة 765 طالبًا وطالبة من مختلف الفرق الدراسية الأربع، بينهم 365 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى.

ويؤدي الطلاب الامتحانات في ثلاثة أقسام رئيسية، هي قسم تكنولوجيا الاتصالات الذي يضم 264 طالبًا وطالبة، وقسم الإلكترونيات بعدد 252 طالبًا وطالبة، وقسم الميكاترونكس الذي يضم 249 طالبًا وطالبة، وسط متابعة دقيقة من إدارة الكلية لضمان سير الامتحانات بانضباط كامل.

