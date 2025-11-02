الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة القناة يتفقد امتحانات الميدتيرم بالكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة يتفقد امتحانات الميدتيرم

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، سير العملية الامتحانية داخل لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار متابعته المستمرة لمختلف كليات الجامعة وحرصه على انتظام سير العملية التعليمية والامتحانية وفق الضوابط المقررة.

الإسماعيلية تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير، الأهالي يتابعون البث والأطفال يرفعون الأعلام (صور)

جامعة القناة تكرم جمال المصري الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة

أهمية الالتزام بتطبيق معايير الجودة والشفافية داخل اللجان 

وأشار رئيس جامعة القناة خلال الجولة إلى أهمية الالتزام بتطبيق معايير الجودة والشفافية داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات التنظيمية التي تضمن سير الامتحانات في هدوء وانضباط، مشيدًا بجهود إدارة الكلية في توفير الأجواء الملائمة التي تُحفّز الطلاب على الأداء الجيد.

 

جانب من الامتحانات، فيتو 
جانب من الامتحانات، فيتو 
جانب من الامتحانات، فيتو 
جانب من الامتحانات، فيتو 

انطلاق امتحانات الميدتيرم بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية  

وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الميدتيرم بالكلية بمشاركة 765 طالبًا وطالبة من مختلف الفرق الدراسية الأربع، بينهم 365 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى.

ويؤدي الطلاب الامتحانات في ثلاثة أقسام رئيسية، هي قسم تكنولوجيا الاتصالات الذي يضم 264 طالبًا وطالبة، وقسم الإلكترونيات بعدد 252 طالبًا وطالبة، وقسم الميكاترونكس الذي يضم 249 طالبًا وطالبة، وسط متابعة دقيقة من إدارة الكلية لضمان سير الامتحانات بانضباط كامل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس العلوم التكنولوجية الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية امتحانات امتحانات الميدتيرم تكنولوجيا الاتصالات

مواد متعلقة

جامعة القناة تكرم جمال المصري الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة

جامعة القناة تنظم ندوات حول الأنشطة المالية غير المصرفية للطلاب

رئيس جامعة القناة: تحويل الأسوار إلى مبانٍ بارتفاع 5 أمتار

جامعة القناة تناقش استعدادات الكليات للاحتفال باليوبيل الذهبي

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

الجبهة الوطنية يعلن أمناء التنظيم في البحيرة والإسكندرية

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

موعد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" الحلقة 4

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية