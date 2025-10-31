الجمعة 31 أكتوبر 2025
مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"

فرض فريق بيزا الفريق العائد إلى منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، للمرة الأولى منذ 35 عامًا، التعادل السلبي على لاتسيو في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الكالتشيو.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الـ11 بعد نهاية الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الممتاز، فيما يتواجد بيزا بالمركز الـ17 وفي رصيده 5 نقاط.

وكان لاتسيو هزم يوفنتوس (1-0) في مباراة الجولة الماضية، والتي أطاحت بمدرب الأخير، ليأتي لوتشانو سباليتي ويكتب فصلًا جديدًا في الكالتشيو.

 

ويلتقي لاتسيو في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي مع كالياري، قبل أن يضرب موعدًا مع إنتر ميلان، مساء الأحد الموافق 9 من شهر نوفمبر المقبل.

الجريدة الرسمية