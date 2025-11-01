ذي يزن بن هيثم: المتحف المصري الكبير فخر لكل العرب ومنصة للتعاون الثقافي العربي

أكد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني، خلال ترؤسه وفد السلطنة المشارك في حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، أن سلطنة عُمان تنظر إلى هذا الإنجاز بكل اعتزازٍ وفخرٍ، لأنه لا يمثل مصر وحدها، بل هو فخر لكل العرب، ومصدر إلهام يعزز حضور ثقافتنا العربية على الساحة الدولية.

وزير الثقافة العماني يشيد بالمتحف المصري الكبير

وأضاف ذي يزن قائلا: إن ما تحقق في هذا المشروع العملاق يجسد رؤية مصر الجديدة في صون تراثها الإنساني وتقديمه بروح عصرية، ويضعها في طليعة الدول التي توازن بين الأصالة والتجديد في مجالات الثقافة والمتاحف.

السيسي أثناء مصافحة ذي يزن بن هيثم بن طارق، فيتو

ذي يزن بن هيثم بن طارق، فيتو

كما أكد ذي يزن أن المتحف المصري الكبير يشكل منصة للتعاون الثقافي العربي في مجالات التراث والآثار وإدارة المتاحف، ويمنحنا جميعًا فرصةً لبناء جسورٍ من التفاهم والتبادل المعرفي بين المؤسسات الثقافية في عالمنا العربي.

ذي يزن يهنئ مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

وقال ذي يزن: نهنئ مصر قيادةً وشعبًا على هذا الصرح الحضاري، معربين عن سعادتنا الغامرة بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية التي تُضاف إلى سجل إنجازات مصر المتتالية، متمنين لها مزيدًا من الازدهار والتألق في مسيرتها الثقافية والحضارية والتنموية.

