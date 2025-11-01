تعرف على السوبرانو "فاطمة سعيد" بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خطفت السوبرانو المصرية فاطمة سعيد الأنظار في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهي فنانة تعد من أبرز الأصوات الأوبرالية على الساحة العالمية، إذ جمعت بين الموهبة والدراسة الأكاديمية الرفيعة.

معلومات لا تعرفها عن السوبرانو المصرية فاطمة سعيد

ولدت فاطمة سعيد في القاهرة عام 1991 ومنذ طفولتها أظهرت ميولا فنية واضحة ، وكانت عاشقة للموسيقى والغناء، ولقد تلقت أول دروسها في الغناء وهي في الرابعة عشرة من عمرها داخل الاستوديو الصوتي للدكتورة نيفين علوبة بدار الأوبرا المصرية، التي كانت أول من آمن بموهبتها ورعاها فنيا.

وبعد اكتشاف موهبتها واصلت فاطمة دراستها في الخارج، فالتحقت بمدرسة هانز إيسلر للموسيقى في برلين، حيث حصلت على جائزة منحة التميز وجائزة Start Up Music لعام 2013 تقديرا لتفوقها الأكاديمي والفني ، وفي عام 2013 نالت شهادة البكالوريوس في الموسيقى، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من رحلتها الاحترافية بحصولها على منحة للدراسة في أكاديمية تياترو آلا سكالا في ميلانو لتصبح أول سوبرانو مصرية تغني على خشبة هذا المسرح الكبير أحد أهم مسارح الأوبرا في العالم.

وخلال مسيرتها فازت سعيد بعدد من الجوائز الدولية المرموقة منها مسابقة فيرونيكا دون الدولية للغناء في دبلن ومسابقة ليلى جينسر في إسطنبول والجائزة الكبرى في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للأوبرا باللغة الألمانية إضافة إلى الجائزة الأولى في المسابقة السنوية للموسيقيين الشباب في ألمانيا.

ولقد قدمت فاطمة سعيد عروضها على أهم المسارح العالمية في نابولي وبرلين ولبزيج ومسقط والقاهرة وبون وتورينو وإسبانيا كما مثلت مصر في يوم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف حيث غنت إلى جانب التينور العالمي خوان دييجو فلوريز دعما لحق الأطفال في التعليم والكرامة من خلال الموسيقى.

وفي عام 2016 كرمها المجلس القومي للمرأة في مصر بجائزة فخرية، كما تعد هي أول مغنية أوبرا مصرية تحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني تقديرا لإنجازاتها العالمية وإسهاماتها في رفع اسم مصر في ساحات الفن الدولي بصوتها الذي يجمع بين القوة والعذوبة والروح المصرية الأصيلة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

