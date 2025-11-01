السيسي: المتحف المصري الكبير يعكس مسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتحف المصري الكبير، والذي يمثل حدثًا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المتحف المصري الكبير صورة تنم عن مسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ.

وأضاف الرئيس السيسي: فكان ولا يزال الإنسان المصري صبورا كريما بناء للحضارات صانعا للمجد معتزا بوطنيته حاملا راية المعرفة ورسولا دائما للسلام.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا عالميا غير مسبوق.

وأضاف أن مصر تقدم من خلاله منارة للعالم كله بأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وقال في تصريحات على هامش حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: بالأيادي المصرية وبالتعاون مع جهات عديدة قدرنا إن إحنا نعمل حاجة العالم كله هيتكلم عنها واللي شافوه خلال الفتح التجريبي اتكلموا عنها بالفعل.

