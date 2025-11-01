كريم عبد العزيز يشارك بصوته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يشارك الفنان كريم عبد العزيز في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد أبرز الأحداث الثقافية والفنية التي يتابعها العالم حاليًا في مصر والعالم.

حيث ظهر كريم بصوته وهو يعلق على إحدى فقرات الحفل المبهر الذي يتواجد به نخبة من نجوم الفن والموسيقى من داخل مصر وخارجها.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.