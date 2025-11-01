السبت 01 نوفمبر 2025
كريم عبد العزيز يشارك بصوته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كريم عبد العزيز،
كريم عبد العزيز، فيتو

يشارك الفنان كريم عبد العزيز في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد أبرز الأحداث الثقافية والفنية التي يتابعها العالم حاليًا في مصر والعالم.

حيث ظهر كريم بصوته وهو يعلق على إحدى فقرات الحفل المبهر الذي يتواجد به نخبة من نجوم الفن والموسيقى من داخل مصر وخارجها.

 

افتتاح المتحف المصري الكبير 

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

