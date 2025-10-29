معلومات لا تعرفها عن هشام نزيه مؤلف موسيقى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، في حدث سيكون محط أنظار العالم أجمع، ومع اقتراب هذا اليوم التاريخي، يتجه الضوء نحو اسم ارتبط بالإبداع والتميز الموسيقي، هو الموسيقار هشام نزيه، الذي يتولى تأليف موسيقى الحفل المنتظر، ليضع توقيعه الفني على ليلة سيتحدث عنها العالم.

ولم يكن اختيار هشام نزيه لتأليف موسيقى الحفل مفاجئًا، فالموسيقار الذي أبهر العالم من قبل بموسيقاه في موكب نقل المومياوات الملكية، يعود ليقود رحلة جديدة من الإبداع عبر موسيقاه.

من هو الموسيقار هشام نزيه؟

ولد هشام نزيه في 23 أكتوبر 1972، وبدأ رحلته الفنية منذ أوائل التسعينيات، ليصبح اليوم أحد أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية في العالم العربي، قدم نزيه موسيقاه في عدد من أهم أفلام السينما المصرية مثل هيستيريا، الساحر، السلم والثعبان، تيتو، بلبل حيران، إكس لارج، والفيل الأزرق بجزأيه، إلى جانب بصماته المميزة في الدراما التلفزيونية عبر أعمال مثل شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا، والعهد.

ألف هشام نزيه الموسيقى التصويرية لأكثر من 40 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، كان أبرزها مسلسل Marvel العالمي Moon Knight، الذي نال عنه ترشيحًا لجائزة إيمي ضمن النسخة الـ 74 كأفضل موسيقى تصويرية، إلى جانب ترشيحه لجائزة الموسيقى التصويرية العالمية.

كما انضم نزيه لعضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجائزة الأوسكار، ليصبح أحد القلائل من المنطقة العربية الذين ينضمون إليها، وهو أيضًا أول موسيقي مصري يحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 تقديرًا لمسيرته، وفي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقبل سيواصل هشام نزيه إبداعه وسيكتب فصلًا جديدا مؤثرًا في مسيرته.

