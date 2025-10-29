الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو الليثي يستضيف صناع "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في "الإسكندرية السينمائي"

عمرو الليثي في برنامج
عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، فيتو

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

فيلم المنبر

ويقدم الفيلم  المخرج أحمد عبدالعال، والمؤلف فداء الشندويلي، وعمر السعيد، ميدو عادل، الطفلة أميرة شقير، يوسف إسماعيل، وعادل حقي، وعلي عادل مدير التصوير.

والفيلم يمزج بين التوثيق والدراما، ويرصد الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الأزهر الشريف على مدار عقود عديدة.

ويكشف صناع العمل الكواليس خلال الحلقة، منها أن الأزهر دعم الفيلم وقاموا بالتصوير في مكتب إمام الأزهر وبداخل مسجد الأزهر، فضلا عن  تصوير مشهد دخول الخيل داخل المسجد بعد الحصول على موافقة وزارة الآثار.

المنبر" فيلم تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس عادل حقي عمر السعيد مهرجان الإسكندرية السينمائي واحد من الناس

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية