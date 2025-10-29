عمرو الليثي يستضيف صناع "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في "الإسكندرية السينمائي"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

فيلم المنبر

ويقدم الفيلم المخرج أحمد عبدالعال، والمؤلف فداء الشندويلي، وعمر السعيد، ميدو عادل، الطفلة أميرة شقير، يوسف إسماعيل، وعادل حقي، وعلي عادل مدير التصوير.

والفيلم يمزج بين التوثيق والدراما، ويرصد الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الأزهر الشريف على مدار عقود عديدة.

ويكشف صناع العمل الكواليس خلال الحلقة، منها أن الأزهر دعم الفيلم وقاموا بالتصوير في مكتب إمام الأزهر وبداخل مسجد الأزهر، فضلا عن تصوير مشهد دخول الخيل داخل المسجد بعد الحصول على موافقة وزارة الآثار.

المنبر" فيلم تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.