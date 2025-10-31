الجمعة 31 أكتوبر 2025
رياضة

الترسانة يهزم بلدية المحلة بثلاثية في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، حقق فريق الترسانة فوزا كبيرا على حساب نظيره بلدية المحلة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ 11 

بروكسي ضد طنطا 2ـ1

وي ضد المنصورة 0ـ0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3ـ1

نتائج مباريات أمس في الجولة الـ 11 

لافيينا ضد راية - 0ـ0

مالية كفر الزيات ضد الإنتاج الحربي - 2ـ0

ديروط ضد بترول أسيوط - 0ـ1

القناة ضد مسار ـ 1ـ1

أسوان ضد أبو قير للأسمدة - 1ـ3

الداخلية ضد السكة الحديد - 2ـ2

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أسماء حكام مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تشهد 9 مواجهات بواقع 6 يوم الخميس و3 يوم الجمعة. 

