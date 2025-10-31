الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجمعية العمومية للأهلي تفوض مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال

الأهلي
الأهلي

أكد المستشار زكي شلقامي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، تفويض مجلس الإدارة لمناقشة الميزانية.

وقال شلقامي في تصريحات تليفزيونية، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين سجلوا حضورهم في اجتماع مناقشة جدول الأعمال والحساب الختامي 320 عضوًا فقط.

وأوضح أن اللائحة تنص على ضرورة حضور 50% من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لاستكمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية، وهو ما لم يتحقق.

وبناءً على ذلك، تقرر تفويض مجلس الإدارة المنتخب في مناقشة واعتماد جميع بنود جدول الأعمال التي لم يبت فيها، فيما سيتم إرسال الميزانية للجهة الإدارية المختصة تمهيدا لإحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وفق الإجراءات المتبعة.

بدء فرز الأصوات في انتخابات الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد 

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، برئاسة المستشار زكي شلقامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اكتمال حضور الجمعية العمومية بعد تسجيل 11,768 عضوًا أدلوا بأصواتهم لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبحسب اللجنة المشرفة، تجري حاليًا أعمال فرز الأصوات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، تمهيدا للإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد. 

وشهدت انتخابات الأهلي حضورا مكثفا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح اليوم، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قبل أن يتم غلق باب التصويت في السابعة مساء. 

جدول أعمال الجمعية العمومية

تتضمن مناقشات الجمعية العمومية عددًا من الملفات الهامة، أبرزها:

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024.
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
اعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025–2026.
انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025–2029.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، واعتماد قرارات المجلس السابقة المتعلقة بتأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.

