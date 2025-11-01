رئيس الوفد الإماراتي يشيد بتنظيم مصر للبطولة الدولية لتنس الطاولة

أشاد عبد الله زين العطاس عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الإماراتي لكرة المضرب ورئيس الوفد الإماراتي المشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة، بالتنظم المميز لمصر مؤكدا أن البطولة تشهد مستوى فنيًا مميزا ومنافسة قوية بين اللاعبين من مختلف الدول.

وتستضيف مصر خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بالصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال عبد الله زين العطاس: "نشكر مصر واللجنة المنظمة على حسن التنظيم والاستضافة، حيث إن المستوى الفني للبطولة عالٍ جدًا، ومستوى اللاعبين أكثر من رائع، والبطولة تشهد نجاحا كبيرا من جميع الجوانب سواء التنظيمية أو الفنية".

وأضاف: "شاركنا في البطولة العام الماضي بالإسماعيلية أيضا، وتنظيم المنافسات في صالات استاد القاهرة يتم على أعلى مستوى، حيث إن الاستعداد وتجهيزات الصالات والتنظيم أكثر من رائع، وتحدثت مع رئيس الاتحاد المصري اللواء أشرف حلمي حول هذا التنظيم المميز الذي ساهم في تحقيق البطولة نجاحا كبيرا من الناحية الفنية والتنظيمية".

وتابع العطاس أن نادي أبوظبي لكرة المضرب ما زال في مرحلة التأسيس الحديثة، قائلًا: "النادي تأسس منذ نحو ثلاث سنوات فقط، وما زال في مرحلة البناء والتطوير، ولكننا نستفيد كثيرًا من خبرات الاتحاد المصري لتنس الطاولة في تنظيم البطولات الدولية والعالمية، ونسعى إلى استضافة المزيد من البطولات في الإمارات خلال الفترة المقبلة".

واختتم عضو نادي أبوظبي تصريحاته:" أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة يعتبر أيقونة ورمز من رموز مصر في تنس الطاولة، وتاريخه المشرف يمثل إضافة كبيرة للاتحاد المصري، بالإضافة لتمتعه باستراتيجية متميزة وعلاقات طيبة مع جميع الدول".

