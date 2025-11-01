رئيس الإنجيلية: المتحف المصري الكبير إنجاز وطني فريد

تقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، في هذا اليوم التاريخي المجيد الذي يملأ قلوب المصريين فخرًا واعتزازًا.

وأكد زكي أن افتتاح هذا المتحف لا يُعد مجرد إضافة لمعْلَمٍ أثري أو سياحي جديد، بل هو رسالة حضارية خالدة تؤكّد أن المصريين ما زالوا قادرين على صناعة الحضارة اليوم كما صنعوها في الأمس، وأن الدولة المصرية تعبّر من خلال هذا الصرح العظيم عن هويتها الأصيلة وحضارتها العريقة التي علّمت العالم بأسره.

وقال زكي: "أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بهذا الإنجاز الوطني الفريد، مهنئًا كل مصري على هذا اليوم الذي يُجسد عظمة مصر وقدرة أبنائها على البناء والإبداع والتجديد."

المطران شيحان: المتحف المصري الكبير دليل على أن مصر مهد الحضارة

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، حيث قال:

وقال المطران شيحان في بيان له اليوم "بفرحٍ كبير، واعتزاز صادق، أتقدّم باسمي وباسم الإيبارشيّة المارونية بالقاهرة، كهنة، ورهبان وراهبات وباسم أبناء كنيستنا، بأحرّ التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري الذي يعبّر عن عظمة مصر، وتاريخها المجيد، وعن قدرة أبنائها على الجمع بين الأصالة، والمعاصرة.

وأضاف "إن هذا الحدث ليس فخرًا لمصر وحدها، بل فخرٌ لكل العالم أجمع، لأنه يذكّرنا جميعًا بأن مصر كانت، وستبقى منارةً للحضارة، ومهدًا للثقافة، والفن، والإبداع الإنساني".

وتابع "إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو شهادة جديدة على إرادة الحياة والبناء في هذا الوطن المبارك، ورسالة إلى العالم بأن مصر تمضي بثقة في طريق المجد، والنهضة، تحت قيادة رئيسها، وجميع القيادات السياسية، والعسكرية، والمدنية".

واختتم المطران شيحان: "نصلي إلى الله أن يبارك هذا الإنجاز العظيم، وأن يحفظ مصر، وشعبها، وقيادتها، وأن تبقى دائمًا أرض السلام والنور، تنشر حضارتها، ومحبتها لكل الشعوب، كما نرسل تحيّاتنا إلى الملوك، ورؤساء الدول، والوفود المشاركة، الذين جاؤوا إلى مصر، أرض الأنبياء، ومهد الحضارة، ليجعلوا من هذا الحدث شهادة حيّة لإرادة السلام. عاشت مصر العريقة، وعاش شعبها العظيم، ولتبقَ دائمًا قِبلةً للحضارة، والإنسانية".

