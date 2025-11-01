استشهاد وإصابة 14 فلسطينيا خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68,858 شهيدا و170,664 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 22 شهيدا من بينهم 5 شهداء جدد و17 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إلى جانب 9 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 226، وإجمالي الإصابات 594، وتم انتشال 499 شهيدا من تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استلام 30 جثمانا لقتلى تم الإفراج عنهم أمس من قبل إسرائيل وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 225 جثمانا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.