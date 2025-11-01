مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن افتتاح المتحف الكبير: حدث يليق بمكانة مصر

أعربت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تقديرها واعتزازها بالحدث التاريخي المتمثل في المتحف المصري الكبير الذي يعد واحدًا من أهم المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، وواجهة مشرّفة لمصر أمام العالم بأسره.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان لها منذ قليل، أن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط تتويجًا لجهود ضخمة في حفظ التراث الإنساني والحضارة المصرية القديمة، بل هو أيضًا إنجاز ثقافي وسياحي واقتصادي يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للثقافة والفنون والسياحة.

وواصلت: هذا الصرح العملاق يفتح أبوابه ليكون شاهدًا على عظمة التاريخ المصري، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة من المبدعين في مختلف المجالات، وعلى رأسها المسرح، الذي طالما استلهم من الحضارة المصرية القديمة رموزها وقيمها وإنسانها.

وأوضح الغرباوي أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بوصفه أحد أهم المهرجانات الفنية التي تستضيف مبدعين من مختلف دول العالم، يرى في هذا الافتتاح رسالة سلام وثقافة وتنوير، تؤكد أن مصر لا تزال قادرة على الجمع بين الماضي العريق والحاضر المتجدد.

واستكمل: المتحف المصري الكبير سيكون قاطرة جديدة للسياحة الثقافية ومصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الثقافة كقوة ناعمة تدعم التنمية المستدامة وتُعلي من شأن الهوية الوطنية.

