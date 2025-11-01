نشاط مكثف فى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى فاقوس المركزي بالشرقية

في إطار المتابعة الدورية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، شهد مستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية نشاطًا مكثفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث استقبل قسم الاستقبال والطوارئ 2482 مريضًا، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها الطبية لـ4896 مترددًا.

كما نجح قسم الرعاية الحرجة في إدخال 63 مريضًا إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، ضمن جهود المستشفى في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، وذلك خلال اسبوع.

جلسات الغسيل الكلوى بلغت 634جلسة

واكد ذلك الدكتوراحمد الشوادفى مدير عام مستشفى فاقوس المركزى، على ان الأقسام الداخلية قد استقبلت 206 مريضًا منهم من يحتاج الى جراحة عاجلة، ومنهم من تم علاجة بالمستشفى ومنهم من احتاج لجلسات غسيل كلوي وقد أجريت 634 جلسة خلال هذا اسبوع.

اجراء 55 عملية كبرى و189عملية صغرى

ولفت الشوادفى الى ان وحدة الأطفال المبتسرين استقبلت 40 حالة دخول جديدة، كما ان العمليات الجراحية اجرت 244جراحه منهم 55 عملية كبرى و189 عملية صغرى وتم إجراء 1409حالة أشعة بقسم الاشعة بالمستشفى، وتم إجراء 1218حالة تحليل بالمعمل حيث يعد المعمل من أفضل المعامل بالمحافظة وجرى القيام بـ 418 جلسة علاج طبيعي.

توجيهات وزير الصحة وتابعة وكيل الوزارة

جاء ذلك وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، تماشيا مع مبادرات رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.