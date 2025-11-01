السبت 01 نوفمبر 2025
نشاط مكثف فى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى فاقوس المركزي بالشرقية

نشاط مكثف فى الخدمات
نشاط مكثف فى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى فاقوس المركزي

في إطار المتابعة الدورية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، شهد مستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية نشاطًا مكثفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث استقبل قسم الاستقبال والطوارئ 2482 مريضًا، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها الطبية لـ4896 مترددًا. 

كما نجح قسم الرعاية الحرجة في إدخال 63 مريضًا إلى العناية المركزة  لتلقي العلاج اللازم، ضمن جهود المستشفى في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، وذلك خلال اسبوع.

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

جلسات الغسيل الكلوى بلغت 634جلسة  

واكد ذلك الدكتوراحمد الشوادفى  مدير عام مستشفى فاقوس المركزى، على ان الأقسام الداخلية قد استقبلت 206 مريضًا منهم من يحتاج الى جراحة عاجلة، ومنهم من تم علاجة بالمستشفى ومنهم من احتاج لجلسات غسيل كلوي وقد أجريت 634 جلسة خلال هذا اسبوع.

اجراء 55 عملية كبرى و189عملية صغرى 

ولفت الشوادفى الى ان وحدة الأطفال المبتسرين استقبلت 40 حالة دخول جديدة، كما ان العمليات الجراحية اجرت 244جراحه منهم  55 عملية كبرى و189 عملية صغرى وتم إجراء 1409حالة أشعة بقسم الاشعة بالمستشفى، وتم إجراء 1218حالة تحليل بالمعمل حيث يعد المعمل من أفضل المعامل بالمحافظة وجرى القيام بـ 418 جلسة علاج طبيعي.

توجيهات وزير الصحة وتابعة وكيل الوزارة 

جاء ذلك وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، تماشيا مع مبادرات رئيس الجمهورية.

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

