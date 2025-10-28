الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الاتحاد يقصي النصر ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بنزيما ورونالدو
بنزيما ورونالدو

فاز فريق اتحاد جدة على نظيره النصر، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمتعهما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي  لموسم 2025-2026.

بهذه النتيجة يتأهل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فيما يودع النصر البطولة.

أهداف مباراة النصر والاتحاد 

افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 15، فيما تعادل النصر عن طريق أنجيلو في الدقيقة 30، فيما جاء هدف النصر الثاني عن طريق حسام عوار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل اتحاد جدة ضد النصر 

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

الدفاع: أحمد الجليدان- سعد آل موسى- دانيلو بيريرا- ماريو ميتاي.

الوسط: نجولو كانتي- حسام عوار- فابينيو.

الهجوم: فيرنانديز- موسى ديابي- كريم بنزيما

الصورة

تشكيل النصر ضد اتحاد جدة

في حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيى

في خط الوسط: جواو فيليكس – عبدالله الخيبري – أنجيلو

في خط الهجوم: كينجسلي كومان – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

الصورة

تاريخ مواجهات النصر والاتحاد في جميع البطولات

-  التقى الفريقان في 85 مباراة بمختلف المسابقات من قبل، حقق خلالها النصر الفوز في 27 مباراة، مقابل 37 انتصارًا لفريق الاتحاد، بينما تعادلا في 21 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو النصر 141 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 164 هدفًا من لاعبي الاتحاد.

- وعلى صعيد بطولة كأس الملك،  التقى الفريقان في 8 مباريات سابقة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق خلالها النصر الفوز في ثلاث مباريات، ومثلهم ثلاث انتصارات لفريق الاتحاد، بينما تعادلا في مواجهتين.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو النصر 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 27 هدفًا من لاعبي الاتحاد.

- وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات جمعت بين الفريقين، فقد نجح النصر في حسم ثلاث مواجهات، مقابل انتصارين لفريق الاتحاد السعودي.

