السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بسبب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إلغاء عرض فرقة التنورة التراثية بقبة الغوري

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي إلغاء العرض المقرر لفرقة التنورة التراثية لليوم السبت الموافق 1 نوفمبر لتزامنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي كان من المقرر إقامته بمركز إبداع قبة الغوري. 

ووجهت الفرقة اعتذارًا لجمهورها ومتابعيها حول إلغاء عرض اليوم السبت فقط، مؤكدة أن العروض ستستأنف بشكل اعتيادي ومستمر اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الـ7 مساءً.

وبذلك يكون جدول عروض الفرقة الثابت أسبوعيًّا هو يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بمقرها في قبة الغوري.

فرقة التنورة التراثية

ومن الجدير بالذكر أن فرقة التنورة التراثية تأسست عام 1988، وتتخذ من قصر الغوري للتراث مقرًّا لها. هذا القصر متخصص في إحياء الأشكال التراثية والفنية التي كادت تندثر. 

وتعد الفرقة إحدى الفرق الفنية التابعة لـلهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم عروضها المتميزة في مركز إبداع قبة الغوري.

صندوق التنمية الثقافية قبة الغوري المعماري حمدي السطوحي فرقة التنورة التراثية

الجريدة الرسمية