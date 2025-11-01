بسبب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إلغاء عرض فرقة التنورة التراثية بقبة الغوري

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي إلغاء العرض المقرر لفرقة التنورة التراثية لليوم السبت الموافق 1 نوفمبر لتزامنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي كان من المقرر إقامته بمركز إبداع قبة الغوري.

ووجهت الفرقة اعتذارًا لجمهورها ومتابعيها حول إلغاء عرض اليوم السبت فقط، مؤكدة أن العروض ستستأنف بشكل اعتيادي ومستمر اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الـ7 مساءً.

وبذلك يكون جدول عروض الفرقة الثابت أسبوعيًّا هو يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بمقرها في قبة الغوري.

فرقة التنورة التراثية

ومن الجدير بالذكر أن فرقة التنورة التراثية تأسست عام 1988، وتتخذ من قصر الغوري للتراث مقرًّا لها. هذا القصر متخصص في إحياء الأشكال التراثية والفنية التي كادت تندثر.

وتعد الفرقة إحدى الفرق الفنية التابعة لـلهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم عروضها المتميزة في مركز إبداع قبة الغوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.