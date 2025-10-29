الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"هنغني" تبدع بروائع التراث في حفل جديد بقصر الأمير طاز

حفل كورال هنغني،
حفل كورال هنغني، فيتو

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، حفلا جديدا لفرقة "هنغنى" بقيادة الدكتور صلاح مصطفى، في السابعة مساء غد الخميس الموافق 30 أكتوبر.

ويأتي ذلك فى إطار دعم قطاع صندوق التنمية الثقافية للمواهب الشابة ونشر الوعى الفنى والثقافى. 

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات التراثية لعمالقة الغناء المصرى مثل: محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.

فرقة هنغني

وتأسست فرقة هنغني عام 2021 باسم "كورال فكرة"، وتكونت من 25 صوت شاب، واقامت العديد من الفعاليات القومية والدينية، كما شاركت في العديد من الاحتفالات الوطنية والاجتماعية على مدار عامين، وحصلت على العديد من الدروع وشهادات التقدير.

وتم إعادة هيكلة الفرقة مرة اخرى لتصبح فرقة مستقلة تحت مسمى "هنغني" لتكون أكثر تحررا للوصول إلى كافة اطياف المجتمع ونشر الثقافة المصرية، والتأكيد على الهوية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع صندوق التنمية الثقافية فرقة هنغني الأغنيات التراثية التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية قصر الامير طاز مركز إبداع قصر الأمير طاز

مواد متعلقة

تنظيم معرض "أيادي بلاد الذهب" ضمن احتفاء التنمية الثقافية بيوم التراث غير المادي

"السطوحي": جائزة الآثاريين العرب تتويج لمجهود زملائي في التنمية الثقافية

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية