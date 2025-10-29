"هنغني" تبدع بروائع التراث في حفل جديد بقصر الأمير طاز

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، حفلا جديدا لفرقة "هنغنى" بقيادة الدكتور صلاح مصطفى، في السابعة مساء غد الخميس الموافق 30 أكتوبر.

ويأتي ذلك فى إطار دعم قطاع صندوق التنمية الثقافية للمواهب الشابة ونشر الوعى الفنى والثقافى.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات التراثية لعمالقة الغناء المصرى مثل: محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.

فرقة هنغني

وتأسست فرقة هنغني عام 2021 باسم "كورال فكرة"، وتكونت من 25 صوت شاب، واقامت العديد من الفعاليات القومية والدينية، كما شاركت في العديد من الاحتفالات الوطنية والاجتماعية على مدار عامين، وحصلت على العديد من الدروع وشهادات التقدير.

وتم إعادة هيكلة الفرقة مرة اخرى لتصبح فرقة مستقلة تحت مسمى "هنغني" لتكون أكثر تحررا للوصول إلى كافة اطياف المجتمع ونشر الثقافة المصرية، والتأكيد على الهوية المصرية.

