ثقافة وفنون

مد فترة التقديم لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك حتى 8 نوفمبر

ملتقي القاهرة الدولى
ملتقي القاهرة الدولى لافلام التحريك، فيتو

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي مد فترة التقديم للمشاركة في الدورة الـ 15 من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، حتى 8 نوفمبر المقبل، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر 2025.

وقال المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن الملتقى يمثل "إحدى المنصات الثقافية الرائدة التي تحتضن المواهب الشابة وتدعم فنون التحريك كأحد روافد الصناعات الإبداعية في مصر والعالم العربي".

وأشار السطوحي إلى أن الصندوق يواصل من خلال فعالياته المختلفة دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المبادرات الفنية لتعزيز مكانة مصر الثقافية والفنية دوليا، وأكد أن الملتقى يعكس رؤية وزارة الثقافة في تمكين المبدعين الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة في الفنون الرقمية والمرئية، مشددًا على حرص الصندوق على تطوير آليات الملتقى وإضافة فروع جديدة للمسابقة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التحريك والواقع الافتراضي.

ومن جانبه، صرح قوميسير الملتقى، الدكتور محمد غالب، أن هذه الدورة تأتي استكمالا لنجاح الدورات السابقة التي شهدت مشاركة واسعة من طلبة الفنون وشباب الخريجين، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الثقافية الدولية المعنية بفنون التحريك، وأضاف أن الملتقى يهدف إلى نشر وتطوير فن التحريك والارتقاء به عبر التفاعل مع التجارب الإبداعية الشابة من مختلف دول العالم، وتسليط الضوء على الإنتاج المتميز في هذا المجال الفني المتطور.

