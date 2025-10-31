مد فترة التقديم لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك حتى 8 نوفمبر

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي مد فترة التقديم للمشاركة في الدورة الـ 15 من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، حتى 8 نوفمبر المقبل، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر 2025.

وقال المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن الملتقى يمثل "إحدى المنصات الثقافية الرائدة التي تحتضن المواهب الشابة وتدعم فنون التحريك كأحد روافد الصناعات الإبداعية في مصر والعالم العربي".

وأشار السطوحي إلى أن الصندوق يواصل من خلال فعالياته المختلفة دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المبادرات الفنية لتعزيز مكانة مصر الثقافية والفنية دوليا، وأكد أن الملتقى يعكس رؤية وزارة الثقافة في تمكين المبدعين الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة في الفنون الرقمية والمرئية، مشددًا على حرص الصندوق على تطوير آليات الملتقى وإضافة فروع جديدة للمسابقة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التحريك والواقع الافتراضي.

ومن جانبه، صرح قوميسير الملتقى، الدكتور محمد غالب، أن هذه الدورة تأتي استكمالا لنجاح الدورات السابقة التي شهدت مشاركة واسعة من طلبة الفنون وشباب الخريجين، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الثقافية الدولية المعنية بفنون التحريك، وأضاف أن الملتقى يهدف إلى نشر وتطوير فن التحريك والارتقاء به عبر التفاعل مع التجارب الإبداعية الشابة من مختلف دول العالم، وتسليط الضوء على الإنتاج المتميز في هذا المجال الفني المتطور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.