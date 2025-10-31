حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز، الأهلي أمام المصري وبيراميدز يواجه الاتحاد

السبت 01 نوفمبر 2025
الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.. وأبرزها مباراة الأهلي أمام المصري 

شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، إحراز 216 هدفا خلال 117 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

 

وتتبقى ثلاث مباريات مؤجلة بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية من الجولة الثامنة، وبتروجت ضد بيراميدز من الجولة العاشرة، وبيراميدز مع إنبي بالجولة الثانية عشر.

 

عدد أهداف الدوري المصري


كانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.
 

 

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا،  فيما شهدت الجولة السادسة 21 هدفا، فيما شهدت الجولة السابعة إحراز 18 هدفا، فيما شهدت الجولة الثامنة إحراز 13 هدفا فقط، وشهدت الجولة التاسعة إحراز 23 هدفا كأكثر الجولات غزارة تهديقية، وشهدت الجولة العاشرة إحراز 19 هدفا، وشهدت الجولة الحادية عشرة إحراز 23 هدفا لتتساوى مع الجولة التاسعة كأكثر الجولات غزارة تهديفية حتى الآن وأخيرا شهدت الجولة الـ 12 إحراز عدد 17 هدفا.

 

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة الثانية عشر


الجولة الأولى: 15 هدفا.

الجولة الثانية: 18 هدفا.

الجولة الثالثة: 16 هدفا.

الجولة الرابعة: 14 هدفا.

الجولة الخامسة: 19 هدفا.

الجولة السادسة: 21 هدفا.

الجولة السابعة: 18 هدفا.

الجولة الثامنة: 13 هدفا.

الجولة التاسعة: 23 هدفا.

الجولة العاشرة: 19 هدفا.

الجولة الحادية عشرة: 23 هدفا.

الجولة الثانية عشرة: 17 هدفا. 

 

