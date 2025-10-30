ترتيب هدافي الدوري المصري، احتفظ صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي بصدارة هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية عشر وحصول الفريق البورسعيدي على راحة بهذه الجولة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف.

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف.

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 4 أهداف

2- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف.

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

3- محمود دياسطي، وادي دجلة، 3 أهداف.

3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف.

3- فادي فريد، الاتحاد السكندري، 3 أهداف.

3- أحمد حامد شوشة، غزل المحلة، 3 أهداف.

3- بابي بادجي، سموحة، 3 أهداف.

3- نيتس جراديشار، الأهلي، 3 أهداف.

3- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 3 أهداف.

3- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف.

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، 3 أهداف.

3- منذر طمين، المصري، 3 أهداف.

3- شيكو بانزا، الزمالك، 3 أهداف.

3- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 3 أهداف.



نتائج مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري



حرس الحدود 0-0 غزل المحلة

مودرن سبورت 1-2 المقاولون

كهرباء الإسماعيلية 0-1 سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش 2-2 زد

فاركو 1-0 الإسماعيلي

سموحة 0-1 الجونة

الاتحاد السكندري 1-2 وادي دجلة

بتروجت 1-1 الأهلي

البنك الأهلي 1-1 الزمالك

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة

المصري البورسعيدي - راحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

