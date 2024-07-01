قسيمة الزواج الأبرز، الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى طلاق للهجر

تقدم فيتو لقرائها إجراءات رفع دعوى زوجة الطلاق من زوجها للهجر وخطوات تنفيذ حكم بالنفقة.

تقام تلك الدعاوى القضائية أمام محاكم الأسرة المختصة والتابعة لمحل سكن مقدمة الطلب.

وفي السطور التالية نسرد أبرز المستندات المطلوب وإجراءاتها:

أولا _ خطوات مستندات رفع دعوى طلاق للهجر

_ التوجه لمكتب التسوية الخاص بمحكمة الأسرة لرفع دعواتها.

_ المستندات.. وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية

_في حالة وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد



ثانيا_ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة

- أصل الحكم القضائي

- شهادة إتمام الإعلان

- شهادة الموقف والتي يجب الحصول عليها من حكم الاستئناف، وذلك لتوضيح حالة الحكم. يجب تقديم أربع نسخ من هذه الشهادة.

- صورة من جواب التحريات

_ صورة من مفردات المرتب الخاصة بالزوج، يساعد في توثيق الحالة المالية للزوج

- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع:

صورة بطاقة الزوج والزوجة

صور شهادات الميلاد والرقم التأميني

