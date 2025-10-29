فشل ذريع لأعضاء فرقة إكسو في صراعهم القانوني مع “إس إم إنترتينمنت”

تعرضت الوحدة الفرعية لفرقة الكيبوب إكسو، والمكونة من الأعضاء تشين وبيكهيون وشيومين - والمعروفة باسم "تشن بيك شي" - لهزيمة قانونية في ست نزاعات منفصلة مع وكالتهم “SM Entertainment”، وفقًا للوثائق التي تم الكشف عنها للجمهور.

وأكدت قرارات المحاكم وأحكام الشرطة وإخطارات كل من لجنة التجارة العادلة الكورية (KFTC) ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بشكل متسق على "عدم وجود دليل" على انخراط وكالة إس إم في ممارسات غير قانونية أو خادعة، وقد ادت هذه القرارات مسعى "تشن بيك شي" لإبطال عقدهم الحصري مع الوكالة.

في أحد القرارات الأخيرة، انتقدت المحكمة الجزئية الشرقية في سيول طلب الثلاثي بالكشف عن الوثائق، واصفة إياه بأنه "وسيلة للضغط النفسي على إس إم ومخالفة للطبيعة المؤقتة لمثل هذه الأوامر القضائية"، وأيدت كل من المحكمة العليا والمحكمة الكبرى هذه الأحكام، مما ترك "تشن بيك شي" دون أي سبيل للإنصاف القضائي.

خلفية الصراع بين نجوم الكيبوب والشركة

بدأ النزاع القانوني في يونيو 2023 عندما زعم النجوم الثلاثة أنهم تعرضوا للإغراء للدخول في عقد طويل الأجل وغير عادل، وطالبوا بإنهاء اتفاقهم مع وكالة إس إم، وفي ذلك الشهر، وقع الجانبان على "اتفاق 6/18" الذي أكد صلاحية العقد القائم، ولكنه قسم الأنشطة: تستمر أعمال فرقة إكسو الكاملة تحت إدارة إس إم، بينما تدار أنشطة الوحدة "تشن بيك شي" وأنشطتهم الفردية تحت مظلة شركتهم الخاصة، INB100. كما اتفقوا على أن تحصل وكالة إس إم على 10% من إيرادات الأنشطة الشخصية لـ "تشن بيك شي".

بعد أن فشل الثلاث نجوم في تحويل النسبة المئوية المتفق عليها، رفعت وكالة إس إم دعوى قضائية في يونيو 2024 لتنفيذ العقد. ورد "تشن بيك شي" بدعوى مضادة، زعموا فيها التضليل، لكن الشرطة قررت عدم توجيه اتهام، وقررت النيابة لاحقًا حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.

كما سعت الوحدة للحصول على وثائق تغطي 13 عامًا من المحاسبة، لكن المحاكم وجدت أن طلبها واسع النطاق للغاية وتم رفضه. بالإضافة إلى ذلك، كان أعضاء فرقة اكسو قد قدموا شكاوى إلى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة (MCST) (بزعم فشل إس إم في الكشف عن سجلات المحاسبة) ولجنة التجارة العادلة الكورية (KFTC) (بزعم عدم عدالة العقد وانتهاكات الإعانات)، ولكن كلتا الهيئتين لم تجدا أي خطأ يستدعي اتخاذ إجراء من قبل وكالة إس إم.

مع اختتام جميع المحاولات الإجرائية الرئيسية الست بنتائج غير مواتية، يبدو أن استراتيجية "تشن بيك شي" القانونية قد وصلت إلى طريق مسدود وحاسم.

