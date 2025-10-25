السبت 25 أكتوبر 2025
برغم وجوده بالخدمة العسكرية، تشا إون وو يعود بألبوم منفرد جديد (فيديو)

تشا أون وو، فيتو
في خطوة مفاجئة لمحبيه، أعلن الفنان الكوري الجنوبي تشا إون وو، عضو فرقة الكيبوب ASTRO، عن إصداره لألبومه المصغر المنفرد الثاني بعنوان "ELSE"، وذلك برغم تواجده حاليا في الخدمة العسكرية.

نشر تشا إون وو اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر بتوقيت كوريا الجنوبية فيديو ترويجي قصير عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ليؤكد رسميًا موعد طرح الألبوم الجديد.

ويأتي هذا الألبوم بعد انقطاع دام نحو عام وتسعة أشهر منذ إصداره لألبومه المصغر المنفرد الأول "ENTITY" في فبراير من العام الماضي، وأوضحت وكالة أعماله أن جميع تسجيلات ألبوم "ELSE" قد تمت قبل التحاقه بالجيش في يوليو الماضي، حيث يخدم حاليًا في الفرقة الموسيقية العسكرية.

من المقرر إطلاق ألبوم "ELSE" رسميًا يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت كوريا الجنوبية.

تشا إون وو فرقة الكيبوب الكيبوب Astro الفنان الكوري الجنوبي تشا إون وو

