بعد غياب 4 سنوات، فرقة مامامو تعلن عن ألبوم جماعي وجولة عالمية

تستعد فرقة فتيات الكيبوب الشهيرة “MAMAMOO” رسميًا لعودتها المرتقبة بكامل أعضائها بعد غياب طويل.

وذكرت تقارير إخبارية نشرتها وكالة News1 أن فرقة مامامو تستعد لإصدار ألبوم جماعي جديد في شهر يونيو من عام 2026، ليكون بذلك أول إصدار جماعي للفرقة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وفي ردها على هذه التقارير، أكدت وكالة RBW، المسؤولة عن الفرقة، الخبر قائلة: "تستعد فرقة مامامو حاليًا لعودة جماعية كاملة بهدف إطلاق الألبوم في يونيو من العام المقبل"، مضيفة: "كما تخطط الفرقة لجولة عالمية، تبدأ بحفلات محلية".

منذ ظهورها الأول في عام 2014 بأغنية "Don’t Be Happy"، رسخت مامامو مكانتها كواحدة من أبرز الفرق الصوتية القوية والرائدة في عالم موسيقى الـ K-pop، وبعد إصدار ألبومها المصغر الثاني عشر "MIC ON" في أكتوبر 2022، ركزت العضوات على الأنشطة الفردية والفرعية.

وتمثل العودة القادمة لـمامامو لم شمل الرباعي الذي طال انتظاره، مما يزيد من الترقب لما ستقدمه هذه الفرقة القوية على المسرح في العام المقبل.

