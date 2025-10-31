وداعا للـ بوكسينج داي، رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تغييرات جذرية في البريميرليج

في خطوة غير تقليدية تخالف التقاليد المعروفة في كرة القدم الإنجليزية، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إقامة مباراة واحدة فقط في الـ26 من ديسمبر المقبل، وهو اليوم الذي يُعرف تقليديًا بـ "البوكسينج داي".

تغييرات جذرية في الدوري الإنجليزي

يعتبر يوم "البوكسينج داي" من أكثر الأيام المميزة في تقويم كرة القدم الإنجليزية، حيث يشهد عادةً إقامة عدد من المباريات المثيرة التي تجمع فرق الدوري الممتاز في أجواء احتفالية، وسط حضور جماهيري كبير. إلا أن هذه المرة، وكجزء من ترتيب خاص لهذا الموسم، قررت الرابطة تنظيم مباراة واحدة فقط، وهو قرار أثار حالة من الاستغراب بين الجماهير ووسائل الإعلام.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من محاولة لتقليل ضغط المباريات على اللاعبين في الفترة المزدحمة من الموسم، خاصة في ظل ظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تقلبات جوية، وزيادة الجدول الزمني بسبب البطولات الدولية. كما يأتي القرار في محاولة لتحسين سلامة اللاعبين ومنع الإصابات، في وقت تشهد فيه الفرق ضغطًا كبيرًا من المباريات المتتالية.

المباراة الوحيدة المقررة ستشهد مواجهة بين فريقين بارزين في الدوري الممتاز، وستُقام في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت لندن. ورغم أن الجمهور يتوقع العديد من المباريات المثيرة، فإن هذا التغيير يهدف إلى إحداث توازن بين الالتزامات المحلية والدولية، وبحثًا عن حلول لمواصلة تحسين جودة اللعبة في ظل التحديات الحالية.

هذا القرار يعد سابقة تاريخية، ومن المرجح أن يثير الكثير من النقاش بين المشجعين والمسؤولين في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التوقعات العالية التي يوليها عشاق كرة القدم لهذه الفترة التقليدية من الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.