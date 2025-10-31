ماييلي يقود قائمة الكونغو لمباراتي الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم

أعلن المنتخب الكونغولي عن قائمة مكونة من 25 لاعبًا استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام منتخب الكاميرون، في إطار ملحق تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا، والذي ستُقام في الرباط الشهر المقبل.

وتتأهب الكونغو الديمقراطية لمواجهة شديدة الأهمية في تصفيات كأس العالم، وسط حضور قوي للاعبين محترفين في أبرز الدوريات الأوروبية بينما يُعتبر فيستون مايلي مهاجم بيراميدز هو الوحيد الذي يلعب حاليًا في في دوري داخل أفريقيا.

المغرب تستضيف دورة الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم

وستقام الدورة المصغرة، المزمع تنظيمها بين 13-16 نوفمبر 2025 في الرباط، بالمغرب، بين منتخبات الكاميرون ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والجابون.

مواعيد مباريات الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026

مواعيد مباريات الملحق الإفريقي يوم 13 نوفمبر بالمغرب، بين نيجيريا ضد الجابون، الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية.

ويوم 16 نوفمبر، يلتقي الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من الثانية، والفائز في النهائي يتأهل إلى الملحق العالمي المقرر له في شهر مارس 2026.

