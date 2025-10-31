الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

صراع مستمر بالدوري الإنجليزي.. ليفربول يبحث عن استفاقة.. ديربي لندني بين تشيلسي وتوتنهام.. وآرسنال يرغب في المواصلة والصدارة.. وأستون فيلا يعود بقوة إلى دائرة المنافسة

ليفربول
ليفربول

يعيش ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فترة حرجة، بعد أن تكبد ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، ما أثار القلق داخل أروقة النادي وجماهيره.

ليفربول يبحث عن الاستفاقة أمام أستون فيلا

ويسعى الفريق بقيادة المدرب الهولندي أرنه سلوت إلى وضع حد لهذه السلسلة المخيبة عندما يحل ضيفًا على أستون فيلا السبت، في مواجهة لا تقل صعوبة عن سابقاتها ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

ويتعرض سلوت لضغوط كبيرة بعدما خسر أربع مباريات متتالية في الدوري، وخرج من كأس الرابطة بهزيمة قاسية أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة على ملعب "أنفيلد".

أستون فيلا فترة يعيش انتعاش لافتة

في المقابل، يعيش أستون فيلا فترة انتعاش لافتة، إذ تمكن من تحقيق أربعة انتصارات متتالية بعد بداية متواضعة، أبرزها فوزه على مانشستر سيتي وتوتنهام، ليعود بقوة إلى دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعد خمس جولات، كان ليفربول يتفوق على فيلا بفارق 12 نقطة، إلا أن الفريقين باتا متساويين حاليًا في رصيد النقاط مع أفضلية طفيفة لـ"الريدز" بفارق الأهداف فقط.

على الرغم من أن ليفربول أنفق ما يقارب 450 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية — وهو رقم قياسي في سوق الانتقالات الإنجليزية — إلا أن الفريق لم يحقق التوازن المطلوب.

Three male soccer players in red Liverpool FC kits with white accents stand on a green grass field near a white goal net during a match. The player on the left has long dark hair in a ponytail wears number 8 jersey and red shorts with green socks. The central player in white kit with red accents squats with hands on knees. The right player with short dark hair wears number 17 jersey and red shorts with orange cleats. Background shows stadium seating with blurred spectators.

توتنهام يسعى لتحويل ملعبه إلى حصن أمام تشيلسي

يأمل توتنهام، تحت قيادة المدرب الدنماركي توماس فرانك، في تعزيز نتائجه الإيجابية بعد جمعه 13 نقطة من 17 ممكنة منذ توليه المهمة. إلا أن معظم هذه النقاط جاءت خارج ملعبه، بينما عانى الفريق على أرضه من سلسلة نتائج مخيبة، أبرزها الخسارة أمام أستون فيلا 1-2 والتعادل مع ولفرهامبتون 1-1.

وقال فرانك في تصريحات تحفيزية: «نريد أن يكون ملعبنا حصنًا لنا. لا يمكن أن نعتمد فقط على الفريق أو الجماهير، بل يجب أن نتحد جميعًا ونعطي طاقتنا للآخر».

وتأتي مواجهة تشيلسي في توقيت حساس، إذ يسعى "البلوز" بقيادة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا إلى مواصلة تفوقه على توتنهام بعد فوزه في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما.

وسيغيب المهاجم ليام ديلاب عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة كأس الرابطة أمام ولفرهامبتون، رغم عودته حديثًا من الإصابة، ما يشكل ضربة جديدة للفريق الأزرق.

Brazilian soccer player Richarlison with platinum blonde hair stands on a stadium field wearing Tottenham Hotspur home kit featuring navy blue shoulders white body and Nike swoosh gesturing with right hand extended palm up toward blurred crowd and stadium seating in background during match.

آرسنال المتصدر يسعى لتوسيع الفارق أمام بيرنلي

أما آرسنال المتصدر، فيتطلع إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الخامس تواليًا في الدوري، عندما يواجه بيرنلي في مباراة تبدو في المتناول على الورق لكنها تاريخيًا كانت صعبة المراس.

ويمتلك "الجانرز" أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم. ومع ذلك، فإن الفوز على بيرنلي لم يكن سهلًا في السنوات الأخيرة، إذ انتهت اللقاءات الأربع الأخيرة بين الفريقين بهدف نظيف فقط لصالح آرسنال.

يعاني المدرب الإسباني ميكل أرتيتا من صداع الإصابات التي طالت عددًا من نجوم الفريق. فقد تعرض المدافع الفرنسي ويليام صليبا لإصابة خلال مواجهة كريستال بالاس واستُبعد عن لقاء برايتون في كأس الرابطة.

كما تضم قائمة الغيابات النرويجي مارتن أوديجارد، والبرازيليين جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، بالإضافة إلى الألماني كاي هافيرتز، مما يجعل الخيارات محدودة أمام المدرب الإسباني في هذه المرحلة الحاسمة.

 

مانشستر سيتي بين البحث عن التوازن والاعتماد على هالاند

بعد بداية غير مستقرة، استعاد مانشستر سيتي بعضًا من مستواه، لكنه عاد وتلقى خسارة ثالثة في الدوري أمام أستون فيلا. ويأمل الفريق في العودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه بورنموث، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا دون أي خسارة منذ الجولة الأولى، ويطمح للتأهل إلى الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

يخشى الإسباني بيب جوارديولا أن يكون فريقه قد أصبح يعتمد بشكل مفرط على مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، إذ لم يتمكن أي لاعب آخر من تسجيل أكثر من هدف واحد في المباراة الواحدة.

لكن سيتي سيتلقى دفعة معنوية بعودة عمر مرموش وريان شرقي من الإصابة، بعدما سجلا في الفوز الأخير على سوانزي 3-1 ضمن كأس الرابطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتقالات الصيفية أستون فيلا أستون الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي وتوتنهام تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لقب الدوري الانجليزي مانشستر سيتي وتوتنهام

مواد متعلقة

ماييلي يقود قائمة الكونغو لمباراتي الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الليجا

أون سبورت تعلن نقل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

مبابي يتسلم الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا (صور)

برشلونة يعلن موعد العودة إلى ملعب كامب نو بحضور الجماهير

سلوت يرد على التجديد لليفربول ويعلن غياب إيزاك أمام أستون فيلا

إزاحة الستار عن تميمة كأس العالم للناشئين في قطر (صورة)

هولاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمّر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مستقبل فيريرا قبل السوبر وهذا الاتجاه الأقرب

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

المزيد
الجريدة الرسمية