صراع مستمر بالدوري الإنجليزي.. ليفربول يبحث عن استفاقة.. ديربي لندني بين تشيلسي وتوتنهام.. وآرسنال يرغب في المواصلة والصدارة.. وأستون فيلا يعود بقوة إلى دائرة المنافسة

يعيش ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فترة حرجة، بعد أن تكبد ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، ما أثار القلق داخل أروقة النادي وجماهيره.

ليفربول يبحث عن الاستفاقة أمام أستون فيلا

ويسعى الفريق بقيادة المدرب الهولندي أرنه سلوت إلى وضع حد لهذه السلسلة المخيبة عندما يحل ضيفًا على أستون فيلا السبت، في مواجهة لا تقل صعوبة عن سابقاتها ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

ويتعرض سلوت لضغوط كبيرة بعدما خسر أربع مباريات متتالية في الدوري، وخرج من كأس الرابطة بهزيمة قاسية أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة على ملعب "أنفيلد".

أستون فيلا فترة يعيش انتعاش لافتة

في المقابل، يعيش أستون فيلا فترة انتعاش لافتة، إذ تمكن من تحقيق أربعة انتصارات متتالية بعد بداية متواضعة، أبرزها فوزه على مانشستر سيتي وتوتنهام، ليعود بقوة إلى دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعد خمس جولات، كان ليفربول يتفوق على فيلا بفارق 12 نقطة، إلا أن الفريقين باتا متساويين حاليًا في رصيد النقاط مع أفضلية طفيفة لـ"الريدز" بفارق الأهداف فقط.

على الرغم من أن ليفربول أنفق ما يقارب 450 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية — وهو رقم قياسي في سوق الانتقالات الإنجليزية — إلا أن الفريق لم يحقق التوازن المطلوب.

توتنهام يسعى لتحويل ملعبه إلى حصن أمام تشيلسي

يأمل توتنهام، تحت قيادة المدرب الدنماركي توماس فرانك، في تعزيز نتائجه الإيجابية بعد جمعه 13 نقطة من 17 ممكنة منذ توليه المهمة. إلا أن معظم هذه النقاط جاءت خارج ملعبه، بينما عانى الفريق على أرضه من سلسلة نتائج مخيبة، أبرزها الخسارة أمام أستون فيلا 1-2 والتعادل مع ولفرهامبتون 1-1.

وقال فرانك في تصريحات تحفيزية: «نريد أن يكون ملعبنا حصنًا لنا. لا يمكن أن نعتمد فقط على الفريق أو الجماهير، بل يجب أن نتحد جميعًا ونعطي طاقتنا للآخر».

وتأتي مواجهة تشيلسي في توقيت حساس، إذ يسعى "البلوز" بقيادة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا إلى مواصلة تفوقه على توتنهام بعد فوزه في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما.

وسيغيب المهاجم ليام ديلاب عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة كأس الرابطة أمام ولفرهامبتون، رغم عودته حديثًا من الإصابة، ما يشكل ضربة جديدة للفريق الأزرق.

آرسنال المتصدر يسعى لتوسيع الفارق أمام بيرنلي

أما آرسنال المتصدر، فيتطلع إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الخامس تواليًا في الدوري، عندما يواجه بيرنلي في مباراة تبدو في المتناول على الورق لكنها تاريخيًا كانت صعبة المراس.

ويمتلك "الجانرز" أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم. ومع ذلك، فإن الفوز على بيرنلي لم يكن سهلًا في السنوات الأخيرة، إذ انتهت اللقاءات الأربع الأخيرة بين الفريقين بهدف نظيف فقط لصالح آرسنال.

يعاني المدرب الإسباني ميكل أرتيتا من صداع الإصابات التي طالت عددًا من نجوم الفريق. فقد تعرض المدافع الفرنسي ويليام صليبا لإصابة خلال مواجهة كريستال بالاس واستُبعد عن لقاء برايتون في كأس الرابطة.

كما تضم قائمة الغيابات النرويجي مارتن أوديجارد، والبرازيليين جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، بالإضافة إلى الألماني كاي هافيرتز، مما يجعل الخيارات محدودة أمام المدرب الإسباني في هذه المرحلة الحاسمة.

مانشستر سيتي بين البحث عن التوازن والاعتماد على هالاند

بعد بداية غير مستقرة، استعاد مانشستر سيتي بعضًا من مستواه، لكنه عاد وتلقى خسارة ثالثة في الدوري أمام أستون فيلا. ويأمل الفريق في العودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه بورنموث، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا دون أي خسارة منذ الجولة الأولى، ويطمح للتأهل إلى الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

يخشى الإسباني بيب جوارديولا أن يكون فريقه قد أصبح يعتمد بشكل مفرط على مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، إذ لم يتمكن أي لاعب آخر من تسجيل أكثر من هدف واحد في المباراة الواحدة.

لكن سيتي سيتلقى دفعة معنوية بعودة عمر مرموش وريان شرقي من الإصابة، بعدما سجلا في الفوز الأخير على سوانزي 3-1 ضمن كأس الرابطة.

