السكر سم يهدد صحة الجسم ويؤثر على الدماغ

يعلم الجميع أن الإفراط في تناول السكر ليس جيدًا للصحة، ومع ذلك لا يزالون يتجاوزن الحدود الموصى بها.

وتعد المشروبات السكرية والحلويات والمخبوزات ومنتجات الألبان المحلاة هي المصادر الرئيسية للسكر المضاف، ولكن يمكن العثور على السكر حتى في بعض الأطعمة غير الحلوة، مثل الخبز وصلصة الطماطم وألواح البروتين، مما يجعل من السهل جدا استهلاك فائض من هذه المادة الحلوة.

وقد يكون من الصعب رصد السكريات المضافة في ملصقات التغذية لأنها قد تدرج تحت عدد من الأسماء، مثل شراب الذرة، ورحيق الأغاف، وسكر النخيل، وعصير القصب، أو السكروز، ومهما كان اسمه، فالسكر هو سكر، وتجاوز الحد فيه يمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم بعدة طرق، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الدماغ والمزاج

يمنح تناول السكر الدماغ دفعة من مادة كيميائية تجعل الشخص يشعر بالرضا تسمى الدوبامين، مما يفسر سبب الميل إلى اشتهاء قطعة حلوى بدلا من تفاحة في فترة ما بعد الظهيرة، ونظرا لأن الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات لا تحفز الدماغ على إطلاق الكثير من الدوبامين، يبدأ الدماغ في الرغبة بالمزيد والمزيد من السكر للحصول على نفس الشعور بالمتعة.

وقد تمنح الحلوى العرضية دفعة سريعة من الطاقة، ولكن عندما تنخفض مستويات السكر في الدم، قد يشعر الشخص بالتوتر والقلق. بالإضافة إلى ذلك، ربطت الدراسات بين ارتفاع استهلاك السكر وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين.

الأسنان والمفاصل

البكتيريا المسببة للتسوس تعشق السكر المتبقي في الفم بعد تناول شيء حلو، مما يؤدي إلى تلف الأسنان. وإذا كنت تعاني من آلام المفاصل، فتناول الكثير من الحلويات يمكن أن يزيد من سوء الألم بسبب الالتهابات التي يسببها في الجسم.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول السكر قد يكونون أكثر عرضة لتطور التهاب المفاصل الروماتويدي.

الجلد

يعد تسريع شيخوخة الجلد أحد الآثار الجانبية للالتهاب، ويرتبط السكر الزائد بالبروتينات في مجرى الدم مكونًا جزيئات ضارة تسمى "AGEs"، والتي تضر بالكولاجين والإيلاستين في البشرة، وهما الألياف البروتينية التي تحافظ على تماسكها وشبابها، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

الكبد

يحتوي السكر المضاف بكثرة على الفركتوز أو شراب الذرة عالي الفركتوز، وتتم معالجة الفركتوز في الكبد، وبكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في ضرره، وعندما يتحلل الفركتوز في الكبد، فإنه يتحول إلى دهون، مما يسبب:

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، وهي حالة تتسم بالكبد الدهني والالتهاب و"التنكس الدهني" الذي يؤدي إلى تندب الكبد، مما يقطع في النهاية إمداد الدم عنه. قد تتطور العديد من هذه الحالات إلى تليف الكبد وتتطلب زراعة كبد.

القلب

عندما يفرط الشخص في تناول السكر، يمكن أن يؤثر الأنسولين الزائد في مجرى الدم على الشرايين في جميع أنحاء الجسم، ويتسبب في التهاب جدرانها وجعلها أكثر سمكًا وتصلبًا من المعتاد، مما يجهد القلب ويضره بمرور الوقت.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض قلبية مثل فشل القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتشير الأبحاث إلى أن تقليل السكر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

والأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكر المضاف (حيث يشكل 25% على الأقل من سعراتهم الحرارية) هم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمرتين مقارنة بمن تقل نسبة السكر المضاف في نظامهم الغذائي عن 10% من إجمالي السعرات الحرارية.

البنكرياس والكلى

عندما تناول الطعام، يضخ البنكرياس الأنسولين، لكن إذا كان الشخص يتناول الكثير من السكر ويتوقف الجسم عن الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين، يبدأ البنكرياس في ضخ المزيد منه.

وفي نهاية المطاف، سيصاب البنكرياس بالإجهاد وترتفع مستويات السكر في الدم، مما يمهد الطريق للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. بالنسبة لمرضى السكري، يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى تلف الكلى التي تلعب دورًا حيويًا في تصفية الدم، مما قد يقود إلى الفشل الكلوي.

الوزن

كلما تناول الشخص المزيد من السكر، زاد وزنه، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر يميلون إلى زيادة الوزن ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

يمكن أن يؤدي السكر المفرط إلى التهاب الخلايا الدهنية، مما يجعلها تطلق مواد كيميائية تزيد من الوزن.

الصحة الجنسية

بالنسبة للرجال، قد يؤثر السكر على سلسلة الأحداث اللازمة للحصول على الانتصاب، حيث يؤثر على جهاز الدورة الدموية الذي يتحكم في تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

