8 طرق للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي

يُشكل سرطان الثدي تحديًا صحيًا كبيرًا للنساء حول العالم، حيث يُمثل حوالي ثلث حالات السرطان الجديدة التي تُشخص سنويًا، ويُعد ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء.

وبينما لا توجد طريقة مُثبتة للوقاية منه بشكل قاطع، تُشير الأبحاث إلى أن تبني بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يُسهم بشكل فعال في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض.

8 خطوات أساسية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي

توجد 8 طرق مختلفة لتقليل خطر الإصابة والوقاية من سرطان الثدي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وتكون كالاتي:

1. حافظي على نشاطك البدني

تُعد ممارسة النشاط البدني المنتظم أحد أبرز العوامل التي تُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ولا يُساهم النشاط البدني في الحفاظ على وزن صحي وتقوية العضلات والقلب فحسب، بل يُعزز الصحة العامة للجسم.

ويُنصح بممارسة 30 دقيقة على الأقل من الحركة يوميًا، أو 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل، أو 75 دقيقة من النشاط الهوائي القوي أسبوعيًا للبالغين، ويمكن البدء بخطوات صغيرة مثل المشي اليومي ثم التدرج نحو أنشطة أطول وأكثر كثافة.

2. حافظي على وزن صحي

تُشير الدراسات إلى أن السمنة تُزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وقد تُفاقم من نتائجه لدى المصابات، لذا يُعد الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه من أهم الإجراءات الوقائية.

ويُمكن للطبيب تقديم المساعدة في وضع خطة مُناسبة للحفاظ على الوزن، مع مراعاة الحالة الصحية ونمط الحياة. غالبًا ما يُمكن تحقيق أهداف الوزن من خلال مزيج من التمارين الرياضية المنتظمة والنظام الغذائي الصحي.

3. اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا

لا يقتصر دور النظام الغذائي الصحي على دعم الوزن الصحي فحسب، بل يلعب دورًا محوريًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويُنصح بالتركيز على الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات (خاصة التوت والخضروات الورقية الداكنة مثل الكرنب والبروكلي)، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية (مثل السلمون وزيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور)، والأطعمة الغنية بالألياف.

وفي المقابل، تُشير الأبحاث إلى أن بعض الأطعمة قد تزيد من الخطر، مثل اللحوم الحمراء والمصنعة، والأطعمة فائقة التصنيع (مثل الحلويات ورقائق البطاطس)، والأطعمة الغنية بالسكر التي ترتبط بزيادة خطر السمنة.

4. تجنبي التدخين

يُعد التدخين عامل خطر مُثبتًا لسرطان الثدي، ويزداد الخطر بزيادة مدة التدخين وكميته.

5. الإقلاع عن الكحول

على الرغم من أن العلاقة بين الكحول وسرطان الثدي لا تزال قيد الدراسة، إلا أنه عامل خطر معروف لأنواع عديدة من السرطان.

ويزداد الخطر لدى الأشخاص الذين يشربون من مشروبين إلى ثلاثة مشروبات كحولية يوميًا، وحتى مجرد مشروب واحد يوميًا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي.

6. الرضاعة الطبيعية إن أمكن

ربطت دراسات حديثة بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويعزى ذلك ربما إلى التغيرات الهرمونية والمناعية والفسيولوجية التي تُسببها في الجسم. على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية ليست خيارًا متاحًا للجميع، إلا أنها تُعد عاملًا وقائيًا محتملًا لمن يستطعن القيام بها.

7. توخي الحذر عند استخدام وسائل منع الحمل والعلاج الهرموني لانقطاع الطمث (MHT)

تربط بعض الأبحاث بين وسائل منع الحمل والعلاج الهرموني لانقطاع الطمث وزيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويعتمد هذا الخطر على نوع الدواء، وتوقيت تناوله، ومدة الاستخدام. في العديد من الحالات، تفوق فوائد هذه العلاجات الزيادة الطفيفة في الخطر.

من الضروري استشارة الطبيب لمناقشة الخيارات المتاحة ومخاطرها المحتملة، خاصة إذا كانت هناك عوامل خطر أخرى.

8. افحصي سرطان الثدي بانتظام

يُعد الالتزام بإرشادات الفحص المنتظم من أفضل الطرق للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقليل خطر الوفاة بسببه، ويُمكن لتصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموجرام) اكتشاف أي تشوهات في أنسجة الثدي في مراحلها المبكرة، حتى قبل ظهور الأعراض.

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