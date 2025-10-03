هل ينتقل سرطان الثدي بالوراثة، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

يولد كل منا بتركيبة جينية تحدد جوانب معينة من صفاتنا الشكلية، كالطول ولون الشعر وشكل الأنف. لكن التأثير الجيني يمتد إلى ما هو أعمق من المظهر، إذ قد تجعلنا الجينات الموروثة من آبائنا وأجدادنا أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية معينة، مثل التليف الكيسي ومرض الزهايمر، وحتى بعض أنواع السرطانات.

ويُعرف على نطاق واسع أن خطر الإصابة بـ سرطان الثدي يمكن أن يكون وراثيًا. فوجود فرد أو أكثر في العائلة مصاب أو كان مصابًا بسرطان الثدي قد يكون إشارة قوية إلى أنك معرض لخطر أعلى، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

طفرات الجينية تزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

توجد طفرات جينية معينة متوارثة في العائلات يمكن أن ترفع بشكل كبير فرص الإصابة بسرطان الثدي وأنواع أخرى من السرطانات ذات الصلة.

ما هي الجينات المرتبطة بالخطر؟

حددت الشبكة الأمريكية الشاملة للسرطان (NCCA) عددًا من الطفرات الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وعدة سرطانات أخرى.

بعض الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بسرطانات أخرى نعرف أنها غالبًا ما تترافق معه، وتتضمن هذه السرطانات: سرطان المبيض، سرطان البنكرياس، وسرطان البروستاتا.

ويُعدّ جينَا BRCA1 وBRCA2 الأشهر والأكثر شيوعًا، حيث يرفعان خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير قد يصل إلى أكثر من 60%.

بالإضافة إلى جينات BRCA1 وBRCA2، هناك جينات أخرى تزيد من هذا الخطر، ومنها: TP53، PALB2، CDH1، PTEN، STK11، CHEK2، NF1، ATM، RAD51C، RAD51D، BARD1، بالإضافة إلى جينات مرتبطة بمتلازمة "لينش" مثل: EPCAM، MSH2، MLH1، MSH6، وPMS2. وتتفاوت مستويات الخطر التي تسببها هذه الجينات للثدي والسرطانات الأخرى ذات الصلة.

كيف يُورث سرطان الثدي؟

عادة ما يتساءل الناس عما إذا كان الخطر المتزايد لسرطان الثدي يأتي من جهة الأم أو الأب، والإجابة هي: كلاهما. يمكن أن تنتقل الجينات التي ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي عبر الأجيال من أي من جانبي شجرة العائلة، فالأمر لا يتعلق بأي جانب من العائلة، بل يتعلق بعدد أفراد العائلة المتأثرين والعلاقة بينهم.

فإذا كان الشخص لديه حالات متعددة من سرطان الثدي أو السرطانات ذات الصلة (المبيض، البنكرياس، البروستاتا) في جانب واحد من العائلة (مثل الأم وخالتها)، فهذا قد يكون مؤشرًا لوجود طفرة جينية متوارثة.

أما إذا كان المرض موجودًا في طرف الأم وطرف الأب، فهذا لا يُعد دليلًا قويًا بالضرورة على وجود رابط جيني موحد.

عوامل خطر أخرى للإصابة بسرطان الثدي

تُقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) أن حوالي 5% إلى 10% فقط من سرطانات الثدي تكون وراثية. هذا يعني أن سرطان الثدي يمكن أن يصيب أي شخص، بما في ذلك الذين ليس لديهم تاريخ عائلي، بسبب عوامل أخرى تزيد من الخطر، منها:

التقدم في السن (أكثر من 55 عامًا).

استخدام التبغ وشرب الكحول.

السمنة والتعرض للإشعاع.

استخدام العلاج بالهرمونات البديلة، خاصة لفترات طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن سرطان الثدي يصيب الرجال أيضًا، وإن كان أقل شيوعًا (حوالي 2,100 ذكر يتم تشخيصهم سنويًا)، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بوجود جينات الخطر العالية لديهم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يُعدّ الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية، حيث يسهل علاج سرطان الثدي والتعامل معه عندما يُكتشف مبكرًا. ولهذا يوصي معظم الأطباء بإجراء فحوصات الماموجرام السنوية للنساء بدءًا من سن الأربعين.

إذا كانت السيدة تشعر بالقلق من وجود خطر وراثي، يجب التحدث مع مقدم الرعاية الصحية، خاصة في الحالات التالية:

لديها ثلاثة أو أكثر من الأقارب في جانب واحد من العائلة تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي أو السرطانات ذات الصلة (المبيض، البنكرياس، البروستاتا).

لديها قريبة أنثى تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في سن الخمسين أو أقل.

لديها قريب ذكر تم تشخيص إصابته بسرطان الثدي.

تم بالفعل تحديد خطر جيني لسرطان الثدي أو لدى أحد أفراد العائلة المقربين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.