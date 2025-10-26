أعراض النوبة القلبية وكيفية التعافي منها

النوبة القلبية، والتي تعرف أيضا باحتشاء عضلة القلب، تحدث عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على ما يكفي من الدم. كلما زاد الوقت الذي يمر دون علاج لاستعادة تدفق الدم، زاد الضرر الذي يلحق بعضلة القلب.

أسباب النوبة القلبية

السبب الرئيسي للنوبة القلبية هو مرض الشريان التاجي (CAD). وهناك سبب أقل شيوعا يتمثل في حدوث تشنج شديد، أو انقباض مفاجئ، في الشريان التاجي يمكن أن يوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب، وفقًا لموقع “Centers for Disease Control and Prevention” الطبي.

علامات وأعراض النوبة القلبية

من الضروري معرفة علامات النوبة القلبية لدى الرجال والنساء، وتشمل الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية ما يلي:

النوبة القلبية، فيتو

ألم أو انزعاج في الصدر: تحدث معظم النوبات القلبية مصحوبة بانزعاج في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه، ويستمر لأكثر من بضع دقائق أو يزول ثم يعود. يمكن أن يشعر المصاب بضغط غير مريح أو عصر أو امتلاء أو ألم.

الشعور بالضعف أو الدوار أو الإغماء، قد يصاحب ذلك أيضًا التعرق البارد.

ألم أو انزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

ألم أو انزعاج في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

ضيق في التنفس، غالبا ما يحدث هذا مصاحب لانزعاج الصدر، ولكن يمكن أن يحدث ضيق التنفس أيضا قبل انزعاج الصدر.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية التعب غير المعتاد أو غير المبرر والغثيان أو القيء. وتكون النساء أكثر عرضة لهذه الأعراض الأخرى.

الإجراء الفوري عند ملاحظة الأعراض

يجب الاتصال بالإسعاف أو الطوارئ فورا إذا لاحظ الشخص أعراض النوبة القلبية على نفسه أو على أي شخص آخر. كلما أسرع في الوصول إلى غرفة الطوارئ، أسرع في الحصول على العلاج اللازم لتقليل الضرر الذي يلحق بعضلة القلب.

في المستشفى، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية إجراء الاختبارات لمعرفة ما إذا كانت نوبة قلبية تحدث وتحديد أفضل علاج. في بعض الحالات، قد تتطلب النوبة القلبية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) أو صدمة كهربائية (إزالة الرجفان) للقلب لإعادته إلى ضخ الدم.

عوامل الخطر للاصابة بالنوبة القلبية

يمكن لعدة حالات صحية ونمط الحياة والعمر والتاريخ العائلي أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، وتسمى هذه عوامل الخطر، وهي: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع كوليسترول الدم والتدخين.

لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر، مثل العمر أو التاريخ العائلي، ولكن يمكن اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها.

التعافي بعد النوبة القلبية

إذا كان الشخص قد تعرض لنوبة قلبية، فقد تكون عضلة القلب قد تضررت، ويمكن أن يؤثر ذلك على إيقاع القلب وقدرته على ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم، وقد يكون أيضا معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى أو حالات مثل السكتة الدماغية واضطرابات الكلى ومرض الشريان المحيطي (PAD).

يمكن تقليل فرص التعرض لمشكلات صحية مستقبلية بعد النوبة القلبية من خلال الخطوات التالية:

النشاط البدني: ناقش مع فريق الرعاية الصحية الأنشطة اليومية في الحياة والعمل. قد يطلب الطبيب تقييد العمل أو السفر أو النشاط الجنسي لبعض الوقت بعد النوبة القلبية.

تغييرات نمط الحياة: تناول نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، والتحكم في الإجهاد، بالإضافة إلى تناول الأدوية الموصوفة، يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب ونوعية الحياة.

برنامج تأهيل القلب (إعادة التأهيل القلبي): وهو برنامج مهم لأي شخص يتعافى من نوبة قلبية أو فشل في القلب أو مشكلة قلبية أخرى تطلبت جراحة أو رعاية طبية. برنامج إعادة التأهيل القلبي هو برنامج تحت إشراف يتضمن:

النشاط البدني.

التثقيف حول نمط الحياة الصحي، بما في ذلك الأكل الصحي، وتناول الأدوية الموصوفة، وطرق المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

استشارة لإيجاد طرق لتخفيف التوتر وتحسين الصحة العقلية.

