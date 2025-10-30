الخميس 30 أكتوبر 2025
شاهد، ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من المسرح الروماني في محافظة الإسماعيلية، لنقل فعاليات حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 25.  

وذلك بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي. 

أبرز الحضور خلال فعاليات حفل الختام 

وشهدت فعاليات حفل الختام كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بالإضافة إلى حضور الدكتور عبد المنعم عمارة مؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.  

حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

ويتضمن حفل الختام تقديم أوبريت بعنوان " رسالة سلام"، بمشاركة فرق الفنون الشعبية، تصميم الاستعراضات عمرو عجمي، ميديا محمد شومان، ملابس رنا عبد المجيد، إضاءة شادى عزت، تصميم وتنفيذ ديكور المهندس محمد هاشم، مساعدو الإخراج شريف مبارك، عبد السلام إبراهيم، أحمد حمدي، مجدي جبرة الله، وأحمد حلمي، مخرج منفذ عمرو عجمي وميدو حسين، وإخراج ماهر كمال، مدير المهرجان. 

 

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية أقيمت فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ونفذت من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.  

 

وشارك في المهرجان هذا العام 25 فرقة مصرية وأجنبية، منها 12 فرقة من دول: تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، أندونيسيا، أوزباكستان، رومانيا، والهند، و9 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية.

 

بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

