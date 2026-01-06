إحداهما أجنبية، حبس سيدتين بتهمة إدارة مسكن للأعمال المنافية في المعادي

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة بالقاهرة، حبس سيدة وأخرى تحمل جنسية دولة أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معهما حول التهم المنسوبة إليهما بإدارة مسكن، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، بدائرة قسم شرطة المعادي.

وكانت قد كشفت التحقيقات أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام المتهمة باتخاذ المسكن وكرًا لممارسة نشاطها غير المشروع، مستغلة سيدات أخريات دون تمييز، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت المسكن المشار إليه، أسفرت عن ضبط المتهمتين، حيث تم اقتيادهما إلى ديوان القسم.



وبمواجهة المتهمتين، أقرتا بنشاطهما الإجرامي كما ورد بالتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.



ضبط ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بقصر النيل

وعلى جانب آخر، كان قد ألقى ضباط مباحث الاداب، القبض على ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بقصر النيل.



وكانت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي أكدت وجود صفحة لإحدى السيدات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات، تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة وتم ضبطها حال وجودها بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبمواجهتها أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.



وأضافت أنها قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

