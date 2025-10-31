الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشبكات العلمية القومية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
تطلق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المرحلة الجديدة من برنامج الشبكات العلمية القومية في الأول من نوفمبر 2025، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ودعمًا لبناء منظومة بحثية وطنية متكاملة.

تهدف المرحلة الجديدة إلى تجميع المدارس العلمية المصرية المتميزة وربط الجهود البحثية المتخصصة لتعزيز التكامل في البحوث وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

تشمل الشبكات الجديدة:

* سلامة الغذاء والتغذية

* ⁠التغيرات المناخية

* ⁠الحوسبة الكمومية والتعلم الآلي

إلى جانب استكمال الشبكات القائمة في مجالات المسابك، النانوتكنولوجي، المعشبات، والتنمية المستدامة والحوكمة.

وأوضحت الأكاديمية أنه تم تخصيص 3 ملايين جنيه مصري لكل شبكة على مدى ثلاث سنوات.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود البحثية وتحفيز التعاون والابتكار، فيما أوضح الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية أن الشبكات تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، دعمًا لأولويات الدولة ورؤية مصر 2030.

