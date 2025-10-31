موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يستقبل ليفربول نظيره أستون فيلا مساء غد السبت بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

ويسعى ليفربول الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة لمصالحة جماهيره بعد سلسلة خسائر متتالية، كان آخرها وداع كأس كاراباو علي يد كريستال بالاس وقبل الخسارة قبلها أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر يحتل أستون فيلا في المركز الثامن بنفس عدد نقاط ليفربول، ويطمح في الفوز من أجل تخطيه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز



تقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي



وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا.

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تستمر حتي يوم الاثنين المقبل.

وتشهد الجولة العاشرة من البريميرليج مواجهة قوية بين توتنهام ضد تشيلسي فيما يلتقي ليفربول مع أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع بورنموث.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً

بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً

فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً

نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً

توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025

وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً

الاثنين 3 نوفمبر 2025

سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

وشهدت مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026 بعد انتهاء 9 جولات وإقامة 90 مباراة بواقع 10 مباريات بالجولة الواحدة إحراز عدد 241 هدفا.

عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 9 جولات



الجولة الأولى: 24 هدفا

الجولة الثانية: 28 هدفا

الجولة الثالثة: 26 هدفا

الجولة الرابعة: 19 هدفا

الجولة الخامسة: 27 هدفا

الجولة السادسة: 33 هدفا

الجولة السابعة: 25 هدفا

الجولة الثامنة: 27 هدفا

الجولة التاسعة: 32 هدفا

عدد الأهداف الإجمالية: 241 هدفا

ويعد الثلاثي مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هم الأقوى هجوما بعدد 17 هدفا بعد مرور الجولة التاسعة من البريميرليج.

فيما يعد فريق ليفربول هو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي بعدد 16 هدفا بالتساوي مع أرسنال وبورنموث، وذلك بعد انتهاء الجولة التاسعة من البريميرليج.

