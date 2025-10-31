الجمعة 31 أكتوبر 2025
ضبط 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في الإسكندرية

ضبط 3 أشخاص
ضبط 3 أشخاص

 تمكن  ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية، من إلقاء  القبض على 3 أشخاص، لاتهامهما بحيازة 351 طربة حشيش بقصد الاتجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

افتتاح المتحف الكبير.. اختبار لوعي وسلوك المصريين أمام العالم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا، يفيد بورود معلومات سرية، حول قيام 3 أشخاص في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 351 طربة حشيش مخدر، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وتبين أن المتهمين فكهاني، واثنين آخرين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة محل الضبط، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهما أقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

