ضبط 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية، من إلقاء القبض على 3 أشخاص، لاتهامهما بحيازة 351 طربة حشيش بقصد الاتجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا، يفيد بورود معلومات سرية، حول قيام 3 أشخاص في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 351 طربة حشيش مخدر، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وتبين أن المتهمين فكهاني، واثنين آخرين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة محل الضبط، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهما أقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.