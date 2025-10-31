الجمعة 31 أكتوبر 2025
ضبط 3 أطنان من الملح الصناعي الخشن مجهول المصدر بالقليوبية

ضبط أطنان من الملح
ضبط أطنان من الملح مجهول المصدر بالقليوبية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين والجهات المعنية، حملة تموينية مكبرة في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وردع المخالفين وحماية صحة المواطنين.

ضبط 3 أطنان من الملح الصناعي الخشن مجهول المصدر 

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان و10 كيلو جرامات من الملح الصناعي الخشن مجهول المصدر كانت معدة للتداول داخل نطاق الحي، حيث تم تشميع موقع الضبط بمعرفة حي شرق شبرا الخيمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين بالقليوبية، بشأن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المواطنين.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين على استمرار جهود المديرية في ردع كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يحاول استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حفاظًا على المال العام ومقدرات الوطن.

