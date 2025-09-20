تعاون أكاديمي بين جامعتي أسيوط والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

جددت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، برئاسة الدكتور هشام عبد السلام، مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، وذلك داخل مقر جامعة أسيوط.

تعاون بين جامعتي المصرية للتعلم الإلكتروني وأسيوط

شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور رأفت أحمد، عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، والدكتور محمد عاشور، الأستاذ بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد محمود، مدير فرع أسيوط الدراسي، ممثلين عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

كما حضر من جانب جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار الدكتور سامح عبد السلام، مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية.

تقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء الصعيد

وأشاد الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بالدور الرائد الذي تقوم به جامعة أسيوط في تهيئة بيئة أكاديمية متكاملة، وتذليل كافة السبل أمام تعزيز التعاون، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء محافظات الصعيد.

وأكد أن هذا الدعم يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين، والتي تقوم على تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يضمن استدامة التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية لخدمة العملية التعليمية والمجتمع.

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في برامجها الأكاديمية وتطوير بنيتها التحتية، بالتعاون مع جامعة أسيوط، مشيرًا إلى أهمية العمل على إتاحة برامج أكاديمية مشتركة ومتطورة تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وإعداد خريجين مؤهلين لمواجهة تحديات المستقبل، تماشيًا مع توجهات الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير خدمات تعليمية رقمية وتكنولوجية تساعد على خلق جيلًا واعيًا قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص جامعة أسيوط على تعزيز أواصر التعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والتي أثبتت نجاحها من خلال ما حققه خريجوها من تميز في سوق العمل، وتوليهم مناصب مرموقة في جهات ومؤسسات مختلفة، مشيدًا بما توفره الجامعة من نموذج تعليمي يجمع بين الجودة والتنوع، ويُعد أحد أوجه التكامل والتنافس الإيجابي نحو الأفضل.

جدير بالذكر أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في ضوء سعي الجامعتين لتعزيز فرص التكامل الأكاديمي والتقني، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، واستراتيجية وزارة التعليم العالي في دعم الابتكار وتوسيع فرص التعلم أمام جميع فئات المجتمع.

