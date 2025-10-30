النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مسرح جريمة مقتل سيدة في جسر السويس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بانتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مسرح جريمة مقتل سيدة بمنطقة جسر السويس، وتعاين النيابة المكان.

واستعمت النيابة في وقت سابق إلى أقوال أهل المجني عليها واتهموا زوجها بالتخلص منها بسبب اكتشافها خيانته لها.

وقال أهل المجني عليها أمام النيابة: إن ابنتهم تزوجت زوجها بعد طلاقها من زوجها الأول ولها منه طفلان، ثم انتقلت للعيش مع زوجها في شقته.

وأشار أهل المجني عليها إلى أن ابنتهم كانت شريكة في كافيه معهم، ويوم الواقعة اتصلوا عليها لوقت طويل حتى تذهب إليهم في العمل، ولكنها لم ترد، فأصابهم القلق عليها، وتوجهوا إلى شقتها وظلوا يطرقوا الباب دون أي استجابة، فكسروه ليجدوها مقتولة بطعنات في غرفة النوم وجميع تكييفات الشقة مفتوحة

وأضاف أهل المجني عليها أنها اشتكت لهم سابقا من اكتشاف خيانة زوجها لها، وقررت مواجهته وطلب الطلاق منه، مشيرين إلى أنه أراد الانتقام منها فقتلها، قائلين: “مش هنسيب حقها”.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل أحد العقارات بجسر السويس، نتج عنها إصابة سيدة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

