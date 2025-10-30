الرياض يخطف تعادلا مثيرا من أهلي جدة 1/1 في الدوري السعودي

تمكن فريق الرياض من فرض التعادل مع أهلي جدة 1-1، في مباراة مثيرة، جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة أهلي جدة والرياض وترتيب الفريقين

تقدم أهلي جدة بهدف الإنجليزي إيفان توني (90+1 من ركلة جزاء) وأدرك الرياض التعادل بواسطة البرتغالي توزي (90+11 من ركلة جزاء).

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، في حين رفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

تفاصيل مباراة أهلي جدة والرياض

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول وكان قريبًا من التسجيل عندما ارتقى التركي ميريح ديميرال لكرة عرضية ولعبها برأسه بجانب القائم (11) ولاحت فرصة للأهلي عندما انفرد فراس البريكان بالمرمى لكن الحارس الكندي ميلان بوريان نجح في الخروج وإمساك الكرة ببراعة (20) وواصل بوريان تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما طار لكرة أخطأ المدافع في إبعادها وانهى خطورتها (29) وواصل الأهلي ضياع الفرص عندما تهيأت كرة أمام محمد عبد الرحمن لكنه لعبها فوق العارضة (36).

وفي الشوط الثاني كثف الأهلي من ضغطه، وتهيأت له فرصة للتسجيل لكن العارضة تصدت لكرة البرازيلي روجير إيبانيز وعادت ليشتتها الدفاع (62) وبعد عدة محاولات تحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها الإنجليزي إيفان توني ولعبها سهلة على يمين بوريان (90+1) واحتسب الحكم ركلة جزاء للرياض، نفذها البرتغالي توزي ولعب الكرة على يمين الحارس السنغالي إدوارد ميندي (90+11) بعدها أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأهلي زياد الجهني.

