الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الرياض يخطف تعادلا مثيرا من أهلي جدة 1/1 في الدوري السعودي

أهلي جدة والرياض،
أهلي جدة والرياض، فيتو

تمكن فريق الرياض من فرض التعادل مع أهلي جدة 1-1، في مباراة مثيرة، جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة أهلي جدة والرياض وترتيب الفريقين

تقدم أهلي جدة بهدف الإنجليزي إيفان توني (90+1 من ركلة جزاء) وأدرك الرياض التعادل بواسطة البرتغالي توزي (90+11 من ركلة جزاء).

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، في حين رفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

تفاصيل مباراة أهلي جدة والرياض

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول وكان قريبًا من التسجيل عندما ارتقى التركي ميريح ديميرال لكرة عرضية ولعبها برأسه بجانب القائم (11) ولاحت فرصة للأهلي عندما انفرد فراس البريكان بالمرمى لكن الحارس الكندي ميلان بوريان نجح في الخروج وإمساك الكرة ببراعة (20) وواصل بوريان تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما طار لكرة أخطأ المدافع في إبعادها وانهى خطورتها (29) وواصل الأهلي ضياع الفرص عندما تهيأت كرة أمام محمد عبد الرحمن لكنه لعبها فوق العارضة (36).

وفي الشوط الثاني كثف الأهلي من ضغطه، وتهيأت له فرصة للتسجيل لكن العارضة تصدت لكرة البرازيلي روجير إيبانيز وعادت ليشتتها الدفاع (62) وبعد عدة محاولات تحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها الإنجليزي إيفان توني ولعبها سهلة على يمين بوريان (90+1) واحتسب الحكم ركلة جزاء للرياض، نفذها البرتغالي توزي ولعب الكرة على يمين الحارس السنغالي إدوارد ميندي (90+11) بعدها أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأهلي زياد الجهني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة الرياض فريق الرياض الدوري السعودي

مواد متعلقة

نيوم يفوز على الخلود 2/3 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

الفتح يتعادل مع ضمك 1/1 في الدوري السعودي

150 مليون إسترليني في الموسم، موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 في الدوري الممتاز (صور)

أمين الآثار السابق: المتحف المصري الكبير حصل على 8 شهادات أيزو عالمية

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

موعد بدء التوقيت الشتوي، لا تنسَ تأخير ساعتك 60 دقيقة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم نشر الصور الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

المزيد
الجريدة الرسمية