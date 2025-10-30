نيوم يفوز على الخلود 2/3 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، استعاد فريق نيوم نغمة الانتصارات، بعد فوزه على مضيفه الخلود 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن السعودي.

أهداف مباراة نيوم والخلود وترتيب الفريقين

سجل ثلاثية نيوم، الجزائري سعيد بن رحمة (8 و66) والنيجيري وليام إيكونج (32 بالخطأ في مرماه) بينما سجل هدفي الخلود، الفرنسي كيفن ندورام (5) والأرجنتيني راميرو إنريكي (82).

بهذا الفوز رفع نيوم رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي الخلود على رصيده السابق 9 نقاط.

تفاصيل مباراة نيوم والخلود

ولم يمض على بداية الشوط سوى أربع دقائق عندما استثمر الفرنسي كيفن ندورام خطأ دفاعي فادح ليضع الكرة قوية داخل المرمى (5) وبعد ثلاث دقائق أدرك نيوم التعادل عندما انطلق الجزائري سعيد بن رحمة خلف كرة بين المدافعين ولعبها بسهولة على يسار الأرجنتيني كوزاني (8) ومن خطأ دفاعي أضاف نيوم هدفه الثاني عندما حاول المدافع النيجيري وليام إيكونج إبعاد الكرة لكنه وضعها بالخطأ في مرماه (32).

وفي الشوط الثاني عزز نيوم تقدمه بهدف ثالث عندما انطلق سعيد بن رحمة بكرة من منتصف الملعب قبل أن يرسلها قوية في المقص الأيمن للحارس كوزاني (66) ونجح الخلود في تقليص الفارق عندما استقبل الأرجنتيني راميرو إنريكي كرة داخل منطقة الجزاء لعبها مباشرة داخل المرمى (82).

