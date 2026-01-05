عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، على تشكيل الفراعنة الذي ينوي الدفع به في مواجهة بنين، في لقاء الفريقين اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وبات من المؤكد أن تشهد تشكيلة منتخب مصر أمام بنين، الدفع بالقوة الضاربة الهجومية، حيث اقترب مصطفى محمد بشكل كبير من العودة للتشكيلة الأساسية في مركز رأس الحربة، للاستفادة به في الكرات العرضية التي تمثل نقطة ضعف واضحة في دفاع المنتخب البنيني.

محمد صلاح، فيتو

عودة القوة الضاربة للفراعنة

ونظرا لرغبة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر القوية في تحقيق الفوز على بنين، وحصد بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، فقد استقر على الدفع بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة الفراعنة في لقاء اليوم.

حسام حسن مع مصطفى محمد، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي

وبات الأقرب أن يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته أمام بنين الليلة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي

الوسط الهجومي: عمر مرموش - إمام عاشور - محمد صلاح.

رأس الحربة: مصطفى محمد.

عمر مرموش، فيتو

28 لاعبًا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

تضم قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي - عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

