الطريق إلى نجمة الكان الثامنة.. منتخب مصر يواجه بنين الليلة بشعار لا بديل عن الفوز.. حسام حسن ذاكر السناجب جيدا.. وعودة القوة الضاربة الهجومية بقيادة صلاح ومرموش

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواجهة حاسمة أمام منتخب بنين، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

مباراة لا تقبل القسمة على إثنين

منتخب مصر يدخل مباراة اليوم أمام بنين، رافعا شعار “أكون أو لا أكون” حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز على منتخب بنين، وإنتزاع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلمه لاستعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه منذ 15 عامًا، حيث توج بلقبه السابع والأخير في نسخة 2010 بأنجولا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

في المقابل، يسعى منتخب بنين لتحقيق المفاجأة وإقصاء منتخب مصر من الدور ثمن النهائي، سعيا لكتابة تاريخ جديد له في بطولة أمم إفريقيا بالتأهل للمرة الثانية للدور ربع النهائي، حيث كانت المرة الأولى التي تأهل فيها السناجب لربع النهائي في نسخة القاهرة 2019، وفاز حينها على المغرب في ثمن النهائي بركلات الترجيح، وودع البطولة في ربع النهائي بالخسارة أمام السنغال بهدف.

حسام حسن: ذاكرت بنين جيدا ونحترم كل المنافسين

استعد منتخب مصر جيدا لمواجهة بنين، بعدما حصل على أسبوع كامل فاصل بين مباراته الماضية أمام أنجولا في ختام دور المجموعات، ومباراة اليوم في دور ال16، ما منح الفرصة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن للتحضير الجيد للقاء، ودراسة نقاط القوة والضعف في المنتخب البنيني ووضع الخطة المناسبة من أجل إسقاطه والإطاحة به خارج البطولة.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة أكد حسام حسن، أن جميع المنتخبات المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تمتلك لاعبين مميزين، وبالتالي أصبح لا وجود لمنتخب ضعيف في القارة السمراء بشكل عام.

وأضاف حسام حسن، أن منتخب بنين هو أحد المنتخبات القوية، وأن مواجهته مع الفراعنة لن تكون سهلة، مشددا على أنه يتعامل مع مواجهة بنين كنهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأمنح جميع المنتخبات الاحترام الكافي”.

وأكمل حسام حسن: “جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة، ومصطفى محمد بات جاهزا للمشاركة في المباريات، وأميل دائما إلى اختيار اللاعبين الذين يمتلكون مهارة اللعب في أكثر من مركز”.

إبراهيم عادل يقترب من المشاركة أساسيا

فيما كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن يدرس الدفع باللاعب إبراهيم عادل أساسيا في تشكيلة الفراعنة في لقاء اليوم أمام بنين، في مركز الجناح الأيسر، على أن يلعب عمر مرموش كرأس حربة.

أما في حال كرر حسام حسن إشراك مصطفى محمد أساسيا في مركز رأس الحربة، فإن إبراهيم عادل سيشارك كجناح أيسر، على أن يشارك مرموش كمهاجم متأخر خلف مصطفى محمد، فيما يتم الاحتفاظ باللاعب محمود تريزيجيه كورقة رابحة على دكة بدلاء منتخب مصر.

عودة القوة الضاربة الهجومية أمام بنين

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على الدفع بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة الفريق الأساسية أمام بنين في لقاء الغد، والتي تضم كل من: محمد صلاح كجناح أيمن وعمر مرموش أو (إبراهيم عادل) كجناح أيسر ومصطفى محمد رأس حربة.

وفي حال لم يشارك إبراهيم عادل أساسيا أمام بنين، سيشارك عمر مرموش كجناح أيسر، على أن يشارك إمام عاشور كمهاجم متأخر أسفل رأس الحربة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي

وبات الأقرب أن يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته أمام بنين الليلة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي

الوسط الهجومي: عمر مرموش - إمام عاشور - محمد صلاح.

رأس الحربة: مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ضمن بطولة أمم إفريقيا 2025 اليوم الإثنين 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

