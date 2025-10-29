باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوريان 1/1 بالدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع نظيره فريق لوريان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل هدف باريس يان جيرمان اللاعب نونو مينديش في الدقيقة 49، وتعادل لوريان عن طريق ايجور سيلفا في الدقيقة 51.

وبتلك النتيجة يحتل فريق بارس سان جيرمان اللقاء صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي رصيده 21 نقطة، بينما ياتي لوريان هو بالمركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: ماركينيوس - زبارني - بيرالدو - مينديش

خط الوسط: إيميري - مايولو - نجانتو

خط الهجوم: دوي - ديمبيلي - مباي.

