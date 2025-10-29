الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوريان 1/1 بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع نظيره فريق لوريان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل هدف باريس يان جيرمان اللاعب نونو مينديش في الدقيقة 49، وتعادل لوريان عن طريق ايجور سيلفا في الدقيقة 51. 

وبتلك النتيجة يحتل فريق بارس سان جيرمان اللقاء صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي رصيده 21 نقطة، بينما ياتي لوريان هو بالمركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان 

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: ماركينيوس - زبارني - بيرالدو - مينديش

خط الوسط: إيميري - مايولو - نجانتو

خط الهجوم: دوي - ديمبيلي - مباي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي لوريان باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سوانزي في كأس كاراباو

بدلاء الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

فريق الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه بطلا لـ كأس القارات الثلاث على حساب العين (فيديو)

هل يدرس الأهلي التعاقد مع محمد صلاح؟ سيد عبد الحفيظ يجيب

الأهلي ينسق مع مرور القاهرة لتسهيل حركة الأعضاء خلال الانتخابات المقبلة

الأهلي يكشف مدة غياب جراديشار عن دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي وسوانزي سيتي يتعادلان 1/1 بالشوط الأول في كأس كاراباو

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

"فيه خلل"، أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

سحب مكمل غذائي ملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية من أمريكا

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل جلسات الاستراتيجيات الانتخابية

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بفرحة قريبة وبشرى سارة

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية