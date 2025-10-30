رئيس القابضة للبتروكيماويات يتفقد مشروع مشتقات الميثانول بدمياط

قام المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بزيارة ميدانية لموقع مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول الجاري تنفيذه بمحافظة دمياط، تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة المتابعة الدورية الدقيقة لمشروعات قطاع البترول، والحرص على تحقيق أعلى معدلات إنجاز مع إزالة أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

تعظيم القيمة المضافة

ويُعد هذا المشروع من المشروعات الصناعية المهمة التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي، من خلال إنتاج نحو 140 ألف طن سنويًا من منتجات الفورمالدهيد، واليوريا فورمالدهيد، والنفثالين فورمالدهيد المسلفن، وهي منتجات تدخل في صناعات استراتيجية مثل الأسمدة، والأخشاب، والأثاث، والخرسانة الجاهزة، وتسهم في دعم سلاسل القيمة المضافة بالصناعة الوطنية.

وخلال الزيارة، استعرض المهندس إبراهيم مكي موقف تنفيذ الأعمال، والتي بلغت نسبة إنجازها نحو 71%، مؤكدًا أن خطة المشروع تسير بخطى ثابتة نحو التشغيل التجاري المقرر بنهاية يونيو 2026.

وأشاد رئيس الشركة القابضة بجهود فرق العمل بالموقع، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لتقليص الجدول الزمني للتنفيذ دون الإخلال بمعايير السلامة والصحة المهنية.

كما أكد على تقديم كل سبل الدعم لضمان سرعة الانتهاء من المشروع، بما يعزز من قدرات قطاع البتروكيماويات المصري، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات التحويلية التي ترفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

شارك في الجولة التفقدية نواب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس هشام سليم رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول، والمهندس محسن قطب رئيس شركة صان مصر المقاول العام للمشروع، إلى جانب فرق العمل من شركتي صان مصر وإنبي الاستشاري العام للمشروع.

ويأتي مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول ليعكس بوضوح توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة من مواردها الطبيعية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاستيراد، كما يجسد رؤية وزارة البترول في التوسع في الصناعات البتروكيماوية كأحد محركات التنمية الشاملة.

