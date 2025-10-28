وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الإفريقية

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع وفد من مؤسسة التمويل الإفريقية AFC ضم سامح شنودة المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشئون الاستثمار بالمؤسسة، والسيد أتو جيازي المدير الأول لحلول المنتجات، وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.



وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الإفريقية بما يتماشى مع أولويات الوزارة في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري، خاصة من شركات التعدين الناشئة، وتطوير آليات تمويل جديدة تلبي احتياجات هذا القطاع.

فرص التمويل الهادفة لزيادة الإنتاج



كما تناول اللقاء دراسة فرص التمويل للمشروعات الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي، ولاسيما في مجال تكرير البترول، بهدف تقليل الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المنتجات البترولية وخاصة السولار.

واستعرض الوزير محاور استراتيجية عمل الوزارة التي تحدد أولويات الاستثمار في مجالات البحث والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة الخضراء، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار في مجالي البحث والإنتاج خلال الفترة الماضية، وكذلك تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، موضحا أنه سيجرى تنفيذ أول مسح جوي لمناطق تواجد المعادن منذ أكثر من أربعين عاما، إلى جانب إعداد حزمة من المحفزات لجذب شركات التعدين الناشئة.



وأكد الوزير أن مصر تتمتع بمقومات تنافسية فريدة في هذا القطاع، منها الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن والبنية التحتية القوية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية المحفزة.

ومن جانبه أكد سامح شنودة المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشئون الاستثمار بمؤسسة التمويل الإفريقية AFC، تطلع المؤسسة إلى تعزيز التعاون مع مصر في قطاعات البترول والتعدين،وأوضح أن قطاع التعدين يمثل أحد أولويات اهتمام المؤسسة، لافتًا إلى أن المؤسسة تمتلك مساهمات فاعلة في عدد كبير من دول غرب أفريقيا في مجالات المناجم ومشروعات البنية التحتية لقطاع التعدين، مؤكدًا أن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في المؤسسة بين الدول الأعضاء.

كما تم خلال اللقاء استعراض المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج المحلي في قطاع التكرير، منها مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس الجاري تنفيذه، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بين الجانبين الشهر المقبل للوقوف على التصورات النهائية للتعاون المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.