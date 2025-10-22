البترول: اكتشاف بئري غاز طبيعي في منطقة الدلتا

أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن نجاح قطاع البترول في تحقيق مجموعة من الاكتشافات الجديدة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتقليل أعباء استيراد البترول والغاز على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإنتاج المحلى واضافة اكتشافات جديدة تسهم في التوفير من الفاتورة الاستيرادية.

و شهدت منطقة دلتا النيل البرية لأول مرة منذ عامين تحقيق كشفين جديدين للغاز الطبيعى انعكاسًا لنجاح سياسات تحفيز الاستثمار اللازم لزيادة الاستكشاف والإنتاج ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الكشف الأول حققته شركة هاربور إنرجى البريطانية من خلال شركة دسوق للبترول بعد حفر البئر (شمال سيدي غازي 9-1)، والكشف الثاني لشركة دانة غاز الإماراتية من خلال شركة الوسطانى للبترول بمنطقة غرب القنطرة من البئر (سلمى دلتا-6)، وجار وضعهما على خريطة الإنتاج بإجمالى 19 مليون قدم3 غاز يوميًا.

اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة

كما شهدت منطقة الصحراء الغربية نجاح شركة خالدة للبترول في تحقيق مجموعة جديدة من الاكتشافات كان أحدثهم الكشفين (SHAI-3X وWD 33J-1X) وتم وضعهما على خريطة الإنتاج بإجمالى إنتاج يزيد عن 3550 برميل زيت خام و23 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، كما حققت شركة عجيبة الكشف (درة-44) بإنتاج يزيد عن 500 برميل يوميًا، فيما حققت الشركة العامة للبترول الكشف (GPU-1X) بمنطقة أبو سنان الذي تم وضعه علي خريطة الانتاج بمعدل 350 برميل يوميا.

وحققت شركة بتروسنان للبترول كشف جديد بمنطقة شرق علم الشاويش بالصحراء الغربية بالبئر(HG34/1 D-1X) وتم ربط الكشف على الإنتاج بمعدل إنتاج يومي ما يقرب من 1000 برميل زيت.

وفى سياق متصل حققت شركتي بتروبكر للبترول وكايرون ثلاث اكتشافات بمناطق ( الصحراء الشرقية وجنوب غزالات وشمال ام بركة بالصحراء الغربية ) وجار تقييم الاحتياطي واختبار الآبار.

يشار إلى أن الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية شهدت الإنتاج من طبقات جديدة، مما سيسهم في تشجيع الشركات العاملة على اختبار الطبقات العميقة والاستفادة من مواردها، بالإضافة الى تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أدت لنجاح بعض الابار.

وشهدت الفترة من يوليو الماضى وحتى الآن تحقيق 18 كشفًا جديدًا للبترول والغاز تم وضع 13 كشفًا منها على خريطة الإنتاج حتى الآن بمعدل يومي 14 ألف برميل زيت ومتكثفات و44 مليون قدم 3 غاز بما أسهم في التوفير من الفاتورة الاستيرادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.