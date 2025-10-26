وزير البترول يرأس اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر ومعرض إيجبس 2026

عقدت اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) 2026 اجتماعها الأول برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع البترول ومسئولي شركات البترول العالمية والطاقة العاملة في مصر، وممثلي منظمات الطاقة الدولية، وذلك في إطار بحث الاستعدادات لتنظيم النسخة التاسعة من المؤتمر، والتي ستعقد في الفترة من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2026 تحت عنوان "تحول الطاقة من خلال التعاون والتنفيذ والواقعية".

دعم رئاسي لقطاع البترول



وخلال الاجتماع أكد الوزير على أهمية الدعم المتواصل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمؤتمر وجهود قطاع البترول في استمرار توفير احتياجات المواطنين، موجهًا رسالة تقدير لشركاء القطاع الأجانب على التزامهم الدائم نحو تنمية استثماراتهم في مصر والمساهمة الفعالة في زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.



وأضاف أن النسخة القادمة من المؤتمر ستشهد مناقشات بناءة في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والتمويل، بالإضافة إلى الطاقة الخضراء وسبل التكامل والابتكار التكنولوجي، والتعاون المؤثر لتسريع وتيرة العمل على مستقبل الطاقة المستدام.



فيما أكد ممثلو شركات الطاقة العالمية على أهمية دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وبوابة لقارة أفريقيا وضرورة استغلال البنية التحتية القائمة بالفعل في تطوير التعاون الطاقي الإقليمي سواء في منطقة شرق المتوسط أو في القارة الأفريقية.



وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المؤتمر والمعرض المصاحب، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من 50 ألف زائر، و500 شركة عارضة، و2200 أعضاء وفود، و350 متحدثا عالميا، و50 شركة بترول وطاقة محلية وعالمية، و15 جناحا دوليا، و100 جلسة متخصصة رفيعة المستوى. ومن المنتظر هذا العام أن تشهد الجلسات الاستراتيجية والفنية مناقشة تطورات أوضاع أسواق الطاقة العالمية، ومستقبل الغاز الطبيعي والمسال، والكهرباء وتوليد الطاقة، والقطاع البحري والموانئ والمشروعات البحرية، وأسواق الطاقة الناشئة في أفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في القيادة والتطوير، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، والتوزيع والتصنيع والتسويق، والتمويل والاستثمار.

وفي سياق متصل استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، صالح بن عيد الحصيني سفير خادم المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبولي إيوانو، سفيرة قبرص بالقاهرة، ونيقولوس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، وذلك لاستعراض الاستعدادات لإقامة المؤتمر.

علاقات تاريخية مع دول الجوار



وخلال اللقاء أكد الوزير أن مصر تحظى بعلاقات تاريخية مع الدول المجاورة نتج عنها العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة في العديد من المجالات وخاصة البترول والغاز، مؤكدًا على حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في المنطقة، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز والطاقة، حيث يمثل إيجبس فرصة عظيمة لتبادل الرؤى حول سبل دعم الشراكات الإقليمية، وخاصة في مجال مشروعات الغاز والبنية التحتية للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، التي أصبحت محورًا رئيسيًا للتعاون بين دول المنطقة.



فيما أكد السفير السعودي على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر وأشاد بالتوافق الاستراتيجي القوي بين مصر وقبرص واليونان وجهود تنمية إمكانات منطقة شرق المتوسط الغازية في منظومة تعاون وشراكة متكاملة، ومن جانبها أكدت سفيرة قبرص أن عدة شركات قبرصية أعربت عن رغبتها في المشاركة في المؤتمر وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المصري، كما أكد السفير اليوناني أن إيجبس أصبح منصة عالمية كبرى تجمع تحت مظلتها الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الطاقة والبترول والغاز من مختلف دول العالم.

